Rabat ambitionne d'éradiquer l’hépatite virale C d’ici 2030

Le Maroc ambitionne d’éradiquer l’épidémie des hépatites virales C (HVC) d’ici 2030 à travers son nouveau plan national de lutte contre les HVC, développé récemment par le ministère de la Santé, a indiqué, lundi à Casablanca, le directeur de la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Abderrahman Maâroufi.

Ce plan s’appuie sur cinq axes principaux, dont le dépistage actif des HVC auprès des populations les plus exposées à cette maladie, la prise en charge des personnes dépistées, la prévention de la transmission de la maladie, le développement d’un système d’information et de surveillance pour suivre l’impact et la mise en œuvre du plan au niveau national ainsi que la mise en place d’un comité national de coordination et de gouvernance de ce plan stratégique. La nouvelle stratégie prévoit une prise en charge et un traitement à faible coût des personnes atteintes grâce à la généralisation du Régime d'assistance médicale (RAMED) et à la mise sur le marché des médicaments génériques (notamment le Sofosbuvir) grâce à l’engagement de l’Etat et à la forte mobilisation de la société civile.

Par ailleurs, Madoky Diop, médecin interniste et expert sénégalais des HVC, a fait observer que l’hépatite virale est une maladie silencieuse vu que la plupart des porteurs ignorent qu’ils en sont atteints, soulignant que l’infection évolue lentement et seule la sensibilisation et la prévention peuvent aider.

L'expert a fait savoir que les nouveaux traitements médicaux augmentent considérablement les chances de guérison des personnes atteintes d'hépatite B ou C, appelant vivement les gouvernements africains à renforcer la coopération Sud-Sud dans ce domaine afin de mettre à la disposition de personnes atteintes de cette maladie au niveau du continent toutes les nouvelles thérapies mises au point contre les inflammations aiguës et chroniques.

Pour Salim Guermaii, directeur général des Laboratoires pharmaceutique Galenica, le Maroc a pu développer une expertise extrêmement valorisante à travers la mise en place d’un système de santé performant, notamment sur le plan pharmaceutique.

En marge de cette première rencontre "Menafrique-Santé", marquée par la présence d’un parterre de ministres africains et d'ambassadeurs, il a été procédé à la signature d'une convention portant création du Comité permanent Menafrique-Santé (CPMS) visant le développement de la santé et du médicament à travers le suivi et la coordination des actions décidées par le CPMS dans les domaines portant sur la politique de la santé et médico-pharmaceutique, l’enregistrement des médicaments et des produits de santé et le contrôle de qualité des médicaments et le développement de leur qualité entre autres.

Au menu de cette manifestation, figurent des conférences sur des thématiques telles que "Maladies infectieuses : problématiques et attentes", "Hépatite C : quelle prise en charge en 2017 ?", "Accès à des médicaments de qualité", "Formation aux métiers de médicaments et transfert de technologie", "Le marché pharmaceutique dans le monde en Afrique", "Maîtrise de la qualité du médicament : rôle et nécessité d’un laboratoire national de contrôle des médicaments".