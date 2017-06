Rabat à l’heure de la 33ème édition de la Semaine du cheval

La 33e édition de la Semaine du cheval sera organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI du 3 au 9 juillet au Royal club des sports équestres et tbourida Dar Es Salam à Rabat, indique la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Au programme de cet événement de grande envergure figurent les épreuves des championnats du Maroc de saut d’obstacles et de dressage. Ces championnats mettront aux prises les meilleurs cavaliers marocains des deux disciplines qui se dérouleront à l’instar de la précédente édition pendant toute une semaine, de jour comme de nuit, précise la FRMSE dans un communiqué.

Au programme des sept jours de compétition, les cavaliers participants se disputeront le podium de 21 catégories différentes de sports équestres: en saut d’obstacles 15 catégories sont programmées (Cadet, Criterium, Junior, Jeune Cavalier, Sénior A/B/C, Amateur, Militairea, Militaire B, Club 12, Spécial Olympics, Minime A, Minime B et Minime).

En dressage, seront disputées les épreuves de Dressage A, Dressage B, Dressage Poney A, Dressage Poney B, Dressage Poney C.

"La FRMSE s’est fortement concentrée sur le développement du sport équestre depuis plusieurs années, avec pour objectif principal d’être un exemple de développement des sports équestres, aussi bien en termes de formation des moniteurs et des cavaliers, qu’en termes de soins apportés aux chevaux et de promotion de la culture hippique", indique la Fédération.

Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de suivre cette 33ème édition de la Semaine du cheval, la FRMSE a mis à la disposition du public à Rabat, Salé et Témara, des navettes de bus gratuites.

Une retransmission des compétitions en streaming est également prévue sur le site Internet de la Fédération Royale marocaine de sports équestres (www.frmse.ma).