RAM programme 150 vols pour le Haj 2017 en faveur de plus de 20.000 pèlerins

Royal Air Maroc lance, dès le mardi 8 août courant, ses vols pour la phase aller de la saison du Haj de l’année 1438 de l’hégire (2017). Au total, la compagnie nationale programmera 150 vols pendant cette saison et elle assurera le transport de plus de 20.000 pèlerins au départ de 8 aéroports du Royaume, à savoir Casablanca, Rabat-Salé, Fès, Tanger, Oujda, Nador, Agadir et Marrakech.

A cet effet, 77 vols seront programmés pendant la phase aller, aussi bien à destination de Jeddah que de Médine. Outre ses propres avions, la compagnie renforcera sa capacité de transport par l’affrètement de deux appareils de type Airbus A.330 et A.340 d’une capacité respectivement de 266 et 300 sièges.

Quant aux pèlerins en provenance des régions de Dakhla, Laâyoune, Errachidia, Ouarzazate et Tinghir (un peu plus de 1000), ils seront acheminés vers l’aéroport Al Massira d’Agadir et l’aéroport Mohammed V de Casablanca sur des vols opérés en B.737 pour emprunter ensuite les vols à destination des Lieux Saints.

Afin de faire de l’opération du Haj une réussite comme à chaque année, Royal Air Maroc a renforcé l’ensemble de ses dispositifs opérationnels pour permettre le transport des pèlerins dans les meilleures conditions. Outre la mobilisation de gros porteurs offrant des conditions de confort et de sécurité optimales, la compagnie a étoffé les équipes affectées à cette opération, notamment au niveau des aéroports marocains et saoudiens.

Royal Air Maroc a également consolidé ses équipes à Mekkah, Jeddah et Médine, au niveau des aéroports et des hôtels, pour assister les pèlerins marocains et leur faciliter les démarches et procédures relatives au transport.