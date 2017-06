RAM fête son 60ème anniversaire

Royal Air Maroc fête aujourd’hui ses 60 ans d’existence. La compagnie aérienne nationale, fondée le 28 juin 1957, a dernièrement pris nombre de décisions à caractère stratégique. Les plus récentes sont la transformation de son Boeing 767-300 en cargo et le lancement de son vol inaugural de la ligne Porto-Casablanca.

S’exprimant à l’occasion du lancement de la nouvelle ligne, le directeur régional de Royal Air Maroc au Portugal, Adil Korchi, s’est félicité de la réouverture de ce vol régulier Porto-Casablanca, notant que cette décision est le résultat d'une stratégie de diversification initiée depuis deux ans déjà par la compagnie présente dans le pays depuis 1975.

Après l’ouverture réussie l'année précédente de trois longs courriers (Washington, Doha et Nairobi), a-t-il rappelé, la RAM ouvre cette année quatre autres dessertes de et vers Porto, Rio de Janeiro, Napoli et Manchester.

La liaison Porto-Casablanca, à raison de trois vols par semaine, facilitera également la connexion depuis la ville portugaise vers plus de 90 destinations internationales dont 32 routes en Afrique, ce qui est un atout considérable pour le développement des échanges touristiques et économiques de cette région connue pour ses richesses historiques et entrepreneuriales, a souligné M. Korchi dans une déclaration à la MAP.

La nouvelle route opérée par des avions Boeing de 159 sièges en version business et économique offrent également une capacité fret de près de 3 tonnes par avion, "ce qui est une opportunité assez bonne pour les entreprises d'import et export", a-t-il fait savoir.

M. Korchi s’est, par ailleurs, réjoui du fait que la compagnie nationale, qui fête son 60eme anniversaire, ait été consacrée pour la 4eme année consécutive "meilleure compagnie régionale africaine".

Le consul honoraire du Maroc à Porto, Jorge Martins, s’est félicité, pour sa part, de la réouverture de cette desserte aérienne, qui lie le nord du Portugal au Maroc et à travers lui plusieurs destinations africaines.

Cette initiative est de nature à donner un nouvel élan aux relations économiques entre le Maroc et cette région du Portugal où se concentrent l’essentiel de l’industrie textile, métallo-mécanique, des chaussures et bien d’autres, a-t-il dit. M. Martins s’est dit confiant quant aux perspectives des relations bilatérales, formant le souhait de voir se concrétiser les potentialités énormes entre les deux pays et de voir émerger des partenariats dans différents secteurs comme le tourisme.