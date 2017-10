RAM Cargo lance le produit “Effets personnels” au départ de l'Amérique du Nord

La Royal Air Maroc Cargo, leader du fret aérien au Maroc, a lancé à New York un nouveau service dédié aux envois de bagages et d’effets personnels depuis les Etats-Unis et le Canada vers le Maroc et les pays d’Afrique.

Ce service, qui permet de faciliter aussi les déménagements et de les rendre plus abordables pour les communautés marocaines et africaines installées aux Etats-Unis et au Canada, est actuellement disponible avec des tarifs promotionnels attractifs jusqu’au 15 novembre 2017, rapporte la MAP.

A cette occasion, RAM Cargo a sponsorisé, samedi 7 octobre au New Jersey, un match légendaire opposant les Red Bulls de New York aux White Caps de Vancouver, suivi d’un match à vocation caritative opposant une équipe composée des membres des autorités américaines, les “first responders” (police, autorités portuaires, pompiers…) aux membres des communautés étrangères, les “civilians”.

La compagnie marocaine a aussi invité à cet événement l’ensemble des agences de la zone New York et New Jersey spécialisées dans la vente aux communautés africaines.

Cet événement sportif d’envergure a réuni plus de 25.000 spectateurs, et a permis à RAM Cargo de promouvoir cette nouvelle offre auprès des diasporas africaines résidant aux Etats-Unis.

En mettant à contribution l’important réseau de la RAM en Afrique, “nous avons essayé de capter la tension de toutes ces communautés qui résident aux USA pour présenter ce nouveau produit, qui permet à ces communautés de transporter leurs effets sans avoir à voyager avec eux”, a précisé à la MAP le vice-président Cargo de la RAM, Amine El Farissi.

Le nouveau service permet de transporter, au départ de New York, les effets personnels, les bagages, les déménagements… vers le Maroc ou vers les pays africains desservis par la RAM, a-t-il ajouté.

“Nous avons commencé avec le territoire américain, vu l’importance de la communauté marocaine et africaine qui y est établie. Par la suite, c’est un produit qu’on va étendre à tout le réseau RAM”, a dit M. El Farissi.

Après la mise en service de cette nouvelle offre à New York, il sera procédé à son lancement à Montréal au courant de la semaine, a annoncé le responsable RAM Cargo.