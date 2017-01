Qui veut empêcher Lady Gaga de parler de Donald Trump ?

Empêche-t-on Lady Gaga de donner son avis sur Donald Trump ? Connue pour ses positions contre le nouveau président, la chanteuse est aussi réputée pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. A chacun de ses concerts, elle exprime ses opinions politiques. Début février, Lady Gaga sera regardée par des dizaines de millions de téléspectateurs américains. Elle a été choisie pour animer la mi-temps du Super Bowl en musique. Et certains craignent qu’elle ne profite de ce moment de grande médiatisation pour faire passer des messages anti-Trump. Selon plusieurs médias, la NFL (la ligue nationale de football américain), a demandé à la chanteuse de s’en tenir à la musique, au sport et de ne pas s’aventurer sur le terrain politique. « La NFL a demandé à Lady Gaga de ne rien dire sur les élections et de ne pas citer le nom de Donald Trump », rapporte « Entertainment Tonight », qui cite une source anonyme.

«Le Super Bowl est un moment de communion entre les gens. Lady Gaga se concentre sur son spectacle pour les fans et nous adorons travailler avec elle, on ne va pas se laisser distraire par cette polémique », a affirmé la NFL, qui dément formellement avoir fait taire la chanteuse.

Lady Gaga s’ajoute à la longue liste de superstars qui ont mis le feu à la mi-temps du Super Bowl. L’année dernière, Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars et Mark Ranson avaient fait danser le Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie. L’année d’avant, la chanteuse Katy Perry avait fait chanter le public sur ses plus grands titres, accompagnée de Lenny Kravitz et Missy Elliott. Lady Gaga avait quant à elle entonné l'hymne américain avant le début du match, en 2016.