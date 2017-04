Quelque 810.000 visiteurs ont arpenté les allées du SIAM 2017

Quelque 810.000 visiteurs ont arpenté les allées du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM 2017), qui a fermé ses portes dimanche, selon les dernières estimations du commissaire du salon, Jaouad Chami.

Cette 12ème édition a enregistré une grande affluence estimée à 810.000 visiteurs, surtout depuis l'ouverture des portes du SIAM devant le public, a indiqué M.Chami, au lendemain de la clôture du Salon, organisé du 18 au 23 avril sous le thème "Agrobusiness et chaînes de valeur agricoles durables".

Le SIAM 2017, un événement à rayonnement international qui donne un élan économique attirant 66 pays, dont 19 africains, a connu l'organisation de 33 conférences et colloques sur des sujets en relation avec la thématique de cette 12ème édition, rapporte la MAP.

Ainsi, cette édition, qui a choisi l'Italie comme pays d'honneur, a connu la participation de 20 délégations étrangères conduites par 15 ministres, a fait savoir M. Chami.

21 conventions ont été également signées lors de ce salon qui renforce sa vocation de carrefour incontournable, répondant ainsi aux besoins et attentes des professionnels et des différents acteurs du secteur agricole, a-t-il souligné.

Pour le commissaire, cette 12ème édition a été une réussite sur tous les plans (organisationnel, logistique et autres), sachant que l'ensemble des professionnels y ont trouvé une réponse à leurs attentes et ont pu réaliser les objectifs escomptés.

M. Chami a loué, dans ce cadre, les mesures prises par les organisateurs, à leur tête le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rurale et des Eaux et forêts, ainsi que les autorités pour veiller à la réussite de cette édition.

L'édition 2017 bat un nouveau record avec 1.230 exposants nationaux et internationaux. Un plébiscite qui fait de cet événement un carrefour d’affaires international, positionnant le Maroc comme l’une des destinations phares de l’agriculture et de l’agroalimentaire continental et international.

Lancé au printemps 2006, le SIAM s’est positionné au fil des années comme la vitrine du secteur agricole et de ses avancées, tout en étant une extraordinaire plateforme de rencontres et d’affaires pour les opérateurs du monde entier.