Que devient Faudel ?

Il y a 20 ans déjà, il était de tous les plateaux télé. Entouré de ses aînés Khaled et Rachid Taha, il était le « Petit Prince du raï ». Le jeune homme d'alors 21 ans avait également ses entrées dans le milieu du rap, notamment auprès de Mc Solaar. La consécration arrive aussi soudainement qu'il est propulsé sur le devant de la scène avec son tube Tellement N'brick qui lui vaut le titre 'Révélation de l'année' aux Victoires de la musique. S'en suit ses débuts sur le grand écran aux côtés d'Audrey Tautou, puis des apparitions télé dans des séries. En 2006, c'est une star incontournable.

S'en suit le badbuzz qui lui vaudra une terrible descente aux enfers : son soutien affiché au candidat Sarkozy durant la campagne présidentielle de 2007. Cet engagement politique lui vaut une disgrâce immédiate dans le milieu du rap et le raï est passé de mode. Côté télé, les portes se referment également sur son nez. Côté perso, c'est une longue chute dans la dépression, des problèmes conjugaux, jusqu'à une tentative de suicide ratée...

Aujourd'hui, Faudel a pris du recul sur cette célébrité à double tranchant et a même raconté son histoire dans Itinéraire d'un enfant de la cité. Conscient d'avoir été instrumentalisé par Nicolas Sarkozy, il vit des parts qu'il détient dans un établissement de restauration rapide parisien et a réussi à faire oublier son badbuzz de 2007. Mais du côté de sa maison de disque, on semble bel et bien l'avoir définitivement oublié...