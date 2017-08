Quatrième participation du Maroc au Salon du textile de maison “Intertextile” en Chine

Le Maroc prend part, pour la 4ème fois, à l'édition 2017 du Salon du textile de maison "Intertextile", qui se tient du 23 au 26 août à Shanghai en Chine.

Assurée par Maroc Export, en concertation avec l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), la participation du Maroc à ce salon reflétera l'image d'un pays d'innovation, à travers la création de nouveaux designs, de tendance et de mode avec des colories sombres, doux et vifs, selon un communiqué du Centre marocain de promotion des exportations (Maroc Export), notant que les entreprises marocaines disposent d’une capacité de production optimisée.

Lors de sa dernière édition en 2016, le salon a enregistré plus de 1.400 exposants originaires de 31 pays et environ 50.000 visiteurs en provenance de 99 pays, rappelle le Centre, qualifiant ce salon de "plateforme de choix pour la filière du textile de maison marocaine qui sera amenée à mettre en exergue tous ses atouts pour affronter une dure concurrence notamment chinoise en vue de conquérir de nouveaux marchés non traditionnels d’Asie et aussi lointains que ceux de l’Extrême-Orient", rapporte la MAP.

Le Maroc, qui a mis en œuvre le Plan d’accélération industrielle 2014-2020 en vue d'accélérer la croissance du secteur, a lancé ses trois premiers écosystèmes pour le secteur du textile et de l’habillement pour les filières "Denim", "Fast Fashion" et distributeurs industriels de marques nationales, souligne le communiqué. Par ailleurs, Maroc Export a mis en place ,en 2017, tout un programme dédié à l’accompagnement des entreprises spécialisées dans le secteur du textile de maison notamment à travers la participation à des salons internationaux tels que le "Heimtextil" à Francfort, "Intertextile" à Shanghai, "Evteks" à Istanbul, ainsi que des missions BtoB partout dans le monde, précise le Centre.

Maroc Export organise annuellement la participation des entreprises marocaines à des salons en Chine, notamment le Salon "Intertextile" pour le textile de maison, le Salon "Automechanika" pour le secteur de l'automobile ainsi qu’à travers d’autres manifestations, rappelle le communiqué.