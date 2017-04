Quatrième journée retour du championnat national de la division Excellence

La quatrième journée du championnat national de la division Excellence de basket-ball entamée samedi et bouclée le dimanche soir avec une surprise de taille à la salle Bouanane de Rabat où l'ASS s'est fait piéger par le FUS de Rabat. Cette défaite de l'équipe du Bouregreg, détentrice des dernières éditions du championnat a laissé pantois plus d'un. Pour le reste des rencontres, toutes les équipes hôtes se sont logiquement imposées.

La salle du 3 mars d'Al Hoceima a abrité le derby des Rifains entre le CRA et l'IRAN .La rencontre a connu un scénario tout autre puisque le CRA a d'emblée pris de vitesse les locaux pour dominer toutes les séquences des quarante minutes de jeu en ne laissant aucune chance à leur vis-à-vis. La marque de 90/66 réalisée par les poulains du coach Zelco Zécévic les propulse à la seconde place en compagnie du MAS de Fès avec 24 pts chacun à deux longueurs du leader l'ASS.

Selon le règlement de la FRMBB, la RSB est contrainte de jouer le match retour à Kénitra face au KAC suite à son forfait au match aller. Lors de cette rencontre, les Berkanis n'ont pu faire mieux que de s'incliner de nouveau devant les Gharbaouis après un chassé-croisé à couper le souffle sur le score étriqué de 54/57.

La salle Ziatène de Tanger avait pour cadre la rencontre mettant aux prises l'IRT et le WAC.Après son revers à Casablanca face à l'ASFAR 75/77, le WAC a enregistré une autre contre-performance en déplacement devant la Renaissance locale sur la marque de 67/66. Selon une source bien informée, le Wydad a des problèmes financiers qui minent le bon fonctionnement de l'équipe et notamment les joueurs étrangers. Le bureau dirigeant des Rouges attend toujours l'intervention du comité directeur du WAC pour débloquer la situation afin que le club puisse poursuivre le concours en toute sérénité.

Dans la salle Mamoune,le FUS de Rabat comme au bon vieux temps a réalisé la belle opération de la journée en venant à bout de la coriace formation slaouie sur la marque de 75/74. Un résultat bénéfique pour les Fussistes qui leur donnera un sang nouveau pour la suite de la compétition. En ce qui concerne l'ASS, le coach Said Elbouzidi va retenir cette première défaite de la saison comme une leçon pour rectifier le tir lors des prochaines journées. A Fès dans la salle du 11 Janvier, le MAS a créé la surprise de la journée en venant à bout de l'ASFAR sur le score de 83/75. Le résultat a ébahi plus d'un observateur compte tenu de la bonne prestation des Militaires cette saison sous la houlette du coach chevronné Labib Hamrani. Après ce joli coup, le MAS ne compte désormais que 2 points de retard sur le leader l'ASS qui dispose de 26 unités.





Classement général :

1/ASS........26 pts

2/CRA..........24pts

3/MAS..........24pts

4/WAC..........23pts

5/ASFAR.......23pts

6/KACM........20pts

7/IRT..............19pts

8/FUS ...........19pts

9/KAC............18pts

10/IRAN........15 Pts

11/ RSB..........13pts