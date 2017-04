Quatrième journée retour du championnat national d'Excellence

Les amateurs de la grosse balle orange auront rendez-vous, ce week-end, avec des matchs captivants comptant pour la quatrième journée retour de la division d'Excellence.

L'ASFAR, après son succès éclatant à Casablanca devant le WAC sur la marque de 73/75, effectuera un périlleux déplacement à Fès pour jouer le MAS dans la salle 11 Janvier. Pour rappel, le match aller s'est soldé par la victoire des Militaires (71/68). A la lecture de ce résultat, on pourra prévoir que la rencontre de ce week-end sera très disputée et difficile à pronostiquer compte tenu de la force des protagonistes.

Le derby des Rifains entre le CRA et l'Iran aura pour cadre la salle 3 Mars .L'Itri Rif de Nador qui n'a enregistré aucune victoire depuis le début de la saison semble encore très fébrile pour pouvoir inquiéter, ce week-end, les hommes du coach Zelco qui veulent se réconcilier avec leur public suite à leur couac à Salé contre l'ASS.

A Berkane dans la salle Moulay El Hassan, la RSB sera l'hôte du KAC de Kénitra. Tout le monde se rappelle le match aller gagné par les Gharbaouis par forfait 20/0 après le désistement de la RSB à cause d'un problème de trésorerie. Le match de ce samedi est qualifié par les connaisseurs de choc des mal lotis. Les locaux partent avec les faveurs des pronostics mais attention à l'excès de zèle car les poulains de Thami Sennouni sont en mesure de créer la surprise.

Dans la salle Ziatène, la RST sera à rude épreuve devant un WAC encore sous le choc de sa défaite devant l'ASFAR. Le match aller est revenu au WAC (72/67), ce qui va donner lieu à un duel avec un parfum de revanche. Les deux coachs, Abdelaziz Quarouch et Nizar Mesbahi, connaissent la formule à adopter pour engranger les points de la victoire, très précieux pour la suite du concours.

A Rabat, la salle Bouanane sera le cadre du derby des Riverains qui mettra aux prises le FUS avec le leader, l'ASS. Le match aller avait tenu toutes ses promesses puisque les deux formations avaient livré une partie d'un haut niveau technique qui avait surpris tous les observateurs de la balle au panier. La rencontre de ce samedi ne devrait pas déroger à la règle car les Slaouis sont invincibles depuis le coup d'envoi du championnat. Il convient de signaler en dernier lieu que dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat, le match comptant pour la onzième journée aller entre le KACM et le FUS s'est soldé mercredi dernier par une précieuse victoire des Marrakchis sur la marque de 85/79, ce qui les a propulsés à la sixième place avec 20 points devançant ainsi la RST et le FUS (17pts) et le KAC (16pts).





Programme



Le 14/04/2017 à 18h, salle 3 Mars.

CRA-IRAN

Le 15/04/2017

MAS-ASFAR salle 11 Janvier Fès à 19h30

RSB-KAC salle Saknia Kénitra 17h

IRT-WAC salle Ziatène Tanger 17h

FUS-ASS salle Bouanane Rabat 17h

Le KACM exempt.