Quatre films marocains en lice au Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie

Quatre films marocains sont en lice pour la compétition officielle de la 33ème édition du Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie (Edition Hussein Fahmi), organisée sous le thème "Le cinéma et l'immigration illégale" et dont le coup d'envoi a été donné samedi soir. Selon le programme de cette édition, qui se poursuivra jusqu'au vendredi prochain, les films marocains participants sont "Lumière dans l'obscurité" de Khaoula Asbab Benomar , "Ihbat" de Mohammed Ismail, "3ammi" de Nassim Abassi et "L'walida" de Abdelfattah Serrari.

Le film "Al-Manssiyoun" (Les oubliés) de Hassan Benjelloun figure également dans le programme du festival " Le cinéma et l'immigration illégale", qui englobe 10 productions cinématographiques. "Lumière dans l'obscurité" est programmé dans la compétition des longs-métrages des pays de la Méditerranée, aux côtés de 15 autres productions. Les films "Ihbat" et "3ammi" participent à la compétition "Nour Echerif" du long-métrage de la Méditerranée, à laquelle participent 12 films.

Le film "L'walida" est programmé dans le volet des courts-métrages. La cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée en présence d'une constellation de stars du cinéma arabe et mondial, a été marquée par un hommage rendu à l'actrice égyptienne Safia El Omari, aux réalisateurs Khaled Youssef (Egypte), Michel Khelifi (Palestine), Rafiq Boughedir (Tunisie) et Oscar Boyar (Espagne). Au total, 80 films, toutes compétitions confondues et représentant 25 pays seront projetés lors du Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie.