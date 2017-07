Quand les stars de YouTube deviennent des stars de Hollywood

Depuis son apparition sur Internet au milieu des années 2000, la plateforme de vidéo en ligne YouTube sert de vitrine à des artistes en quête de célébrité et de fortune, et attire de plus en plus de responsables de Hollywood à la recherche de nouveaux talents.

Un nombre croissant de vedettes de YouTube disposant d'un nombre important de fans et générant des millions de clics explosent sur petit et/ou grand écran. Bouleversant le processus traditionnel de découverte du prochain succès. L'actrice et auteure de comédie Issa Rae, 32 ans, en est l'un des plus beaux exemples. La diffusion de la seconde saison de sa série "Insecure" doit commencer le 23 juillet sur HBO, et s'inspire des vidéos devenues virales "Les mésaventures d'une fille noire bizarre" qu'elle postait sur YouTube. "C'est un peu moins fréquent d'être découvert (sur Internet) mais ça arrive.

Je regarde constamment des séries sur Internet et je trouve des auteurs talentueux", a déclaré la jeune femme lors d'une récente rencontre avec la presse à Beverly Hills. "Certains agents disent : «Nous ne représenterons pas quelqu'un s'il n'a pas publié son travail sur Internet»", a-t-elle ajouté. "Insecure" suit la vie et les amours de deux meilleures amies --Issa Dee, incarnée par Rae, et Molly Carter, jouée par Yvonne Orji-- tandis qu'elles abordent leur existence de jeunes adultes dans le sud de Los Angeles, dont est originaire Issa Rae. La série télévisée a connu une longue gestation depuis sa mise en développement en 2013 après que le président de la programmation de HBO Casey Bloys a regardé la webserie aux 25 millions de visionnages depuis son lancement en 2011.

Placée sous l'aile de l'acteur et scénariste Larry Wilmore, Issa Rae a été saluée pour son écriture vive, l'authenticité de sa description des problèmes de société et sa représentation fidèle de l'amitié entre femmes noires. Ce qui lui a valu une nomination aux Golden Globes pour la première saison. La série surfe sur la vague de la diffusion en flux générée par YouTube, Snapchat et d'autres réseaux sociaux qui ont changé l'industrie de la programmation au point que les chaînes de télévision ne sont plus les seules créatrices et distributrices d'émissions. "Insecure" est l'une des trois webseries à avoir été harponnées par HBO, avec "Brown Girls" de Samantha Bailey qui a fait ses premiers pas sur le site du magazine Elle et "High Maintenance" de Katja Blichfeld et Ben Sinclair apparue d'abord sur Vimeo. "C'est un C.V., en quelque sorte. Cela montre ce que vous êtes capable de faire et que les gens continuent de regarder", a souligné Issa Rae, qui poste toujours des contenus sur YouTube. Elle a fini par se faire à la lenteur de la production télévisuelle, confiant malgré tout avoir la nostalgie de l'"immédiateté" de la création de contenu pour Internet.

Le rôle de YouTube comme source de nouveaux talents pour la télévision a progressé constamment depuis une décennie mais, plus récemment, les experts du divertissement ont constaté une influence croissante aussi sur l'industrie cinématographique. Preuve pourrait en être la tenue l'an dernier à l'emblématique TCL Chinese Theatre de Hollywood d'une avant-première avec tapis rouge pour la projection sur grand écran d'un documentaire posté sur Internet, "A Trip to Unicorn Island" de la Canado-Indienne Lilly Singh.