Quand les déchets italiens font désordre

En juillet et alors que le Maroc s’apprête à organiser la COP22, c’est avec stupéfaction que les citoyens marocains apprennent qu‘un accord signé entre le Maroc et l’Italie permet l’importation des déchets italiens sur le sol national. Réseaux sociaux et médias s’emballent, donnant libre cours aux critiques et injures. Le vox populi n’y va pas par quatre chemins et s’acharne à dénoncer une convention pour le moins toxique. Ni la ministre chargée de l’Environnement, Hakima El Haité, ni le gouvernement ne parviendront malgré des tergiversations et de vaines tentatives à étouffer la sale affaire si l’on peut dire. In fine, ils se voient contraints de rétropédaler quelques semaines après le déclenchement de cette affaire et courbent l’échine.