Quand le social et le sportif vont de pair

Le traditionnel «Couscous du Cœur», organisé à l’occasion de la remise du chèque du Rallye Maroc Classic-La Route du cœur, a eu lieu mardi dernier à Casablanca.

Pour l’édition 2017, « ce sont plus de 244 320 DH qui ont été collectés grâce au soutien et à la générosité des partenaires du Rallye », indique le communiqué de l’Heure Joyeuse. Le chèque a été remis par Kamil El Kholti responsable des partenariats, de la communication et des associations sociales du Rallye Classic à Leila Benhima Cherif, présidente de l’Association l’Heure Joyeuse.

Il y a lieu de souligner que « l’Heure Joyeuse allouera ses fonds au développement de ses projets humanitaires, spécialement la lutte contre la mortalité infantile et l’éducation ». De même qu’il sera procédé à l’affectation d’«une partie au soutien d’actions d’autres associations en milieux urbain et rural, actives dans différents domaines : promotion de la scolarisation des filles, lutte contre la consommation de drogues, développement durable… », ajoute le communiqué.

En 17 ans de partenariat, plus de 9 millions 100.000 dirhams on été collectés «suite à l’engagement et à la générosité des partenaires, concurrents et donateurs. De son côté, l’Heure Joyeuse assure une traçabilité de l’exploitation des dons reçus dans un souci de transparence et de pérennisation du Rallye Maroc Classic ».

Il convient de rappeler que lors de la 24ème édition du Rallye Maroc Classic, une vingtaine d’équipages ont été engagés pour couvrir un parcours de 2200 kilomètres répartis sur sept étapes.

Les vainqueurs de l’édition 2017 du Rallye Maroc Classic, Carlos Ghistelinck et Lieven David, au volant de leur Mercedes Coupe 350, n’ont pu contenir leur émotion à la ligne d’arrivée après avoir remporté à nouveau ce rallye après leur première victoire de 2002.

Dans la catégorie Prestige, la victoire est revenue à GranCabrio (Maserati). Rendez-vous est donc donné en 2018 pour le 25ème anniversaire du Rallye Maroc Classic – La Route du coeur!