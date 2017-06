Quand de jeunes enfants traînent Trump en justice

Donald Trump n’a pas tardé à mettre en application l’une de ses promesses électorales, à savoir le retrait de son pays de l’Accord de Paris sur le climat. Le monde est en péril. Si les autres présidents n’ont pas osé critiquer cette décision dramatique pour l’avenir des générations futures, politique oblige, les enfants n’en peuvent plus. Ils sont ainsi 21 jeunes enfants de la société civile à poursuivre en justice le président américain.

Il s’agit d’un procès qui pourrait empêcher ainsi Trump de porter atteinte à la planète. L’avenir de l’humanité n’est point l’apanage d’un politicien affairiste qui affiche sa sympathie pour les industriels pétroliers.

Après des années de bataille pour surmonter des procédures de rejet, un tribunal américain a jugé que les 21 jeunes gens, qui attaquent leur gouvernement, avaient un droit constitutionnel à un climat sûr. Désormais, un tribunal fédéral doit statuer sur leur action contre le président! Un exploit et une lueur d’espoir pour venir à bout de tous les obstacles dressés dans le passé contre ce genre d’action judiciaire.

Selon le site électronique avaaz.org , plateforme qui se veut un mouvement permettant aux citoyens de peser sur les décisions politiques partout dans le monde, les jeunes plaignants peuvent bien gagner. Trump sera, par conséquent, obligé de calmer les ardeurs des partisans de l’industrie fossile. Bien plus, cette action citoyenne à laquelle adhèrent tous les écologistes du monde, pourrait complètement changer la donne.

Toutefois, les plaignants ne sont que des enfants, issus de petites villes américaines. Ils ont un groupe d'avocats pour plaider leur cause. Une bataille contre Trump n’est guère aisée ni aléatoire. C’est pourquoi la plateforme électronique avaaz.org demande le soutien des citoyens du monde, afin de pouvoir mener la bataille sur un pied d’égalité. En effet, les plaignants manquent de moyens financiers pour lutter à armes égales contre Trump et le secteur pétrolier.

Le mouvement Avaaz se dit prêt à lever les fonds nécessaires avant l’audience, et à faire de ce combat une bataille globale auprès d’autres tribunaux et d’autres pays. En l’absence de politiques à même de contrer cette guerre menée par Trump contre la planète, ces courageux enfants ont lancé la lutte et ce n’est que le début, disent-ils !