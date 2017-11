Quand James Cameron a failli frapper Harvey Weinstein avec son Oscar

La cérémonie des Oscars est toujours une nuit riche en émotion. Encore plus pour James Cameron qui, en 1998, a reçu pas moins de onze statuettes dorées pour son film Titanic. L'une d'elles a même failli devenir une pièce à conviction dans une affaire d'agression, comme l'a raconté le réalisateur à Vanity Fair. Interrogé sur ce qu'il retenait de cette soirée, James Cameron n'a pas mentionné son discours devant une salle comble.

A la place, le réalisateur d'Avatar a évoqué un incident survenu en coulisses : «Je me souviens avoir failli me battre avec Harvey Weinstein en le frappant avec mon Oscar. » Une altercation qui s'est produite à un moment inopportun : «C'est arrivé à l'étage principal et la musique avait commencé à jouer pour nous demander de retourner à nos sièges. Les gens autour de nous disaient “Pas ici ! Pas ici !”. Comme si c'était normal de se bagarrer dans le parking, mais que ce n'était pas possible quand la musique se met à jouer et que la cérémonie va reprendre en direct. »

Mais pourquoi donc James Cameron et Harvey Weinstein étaient-ils à deux doigts d'en venir aux mains ? Le cinéaste a donné sa version des faits : «C'est une longue histoire, mais ça a à voir avec Guillermo del Toro et la façon déplorable dont il a été traité par Miramax sur le tournage de Mimic. Harvey s'est présenté pour me serrer joyeusement la main, en se vantant à quel point sa maison de production était bonne pour les artistes, et je lui ai dit ce que je pensais de sa bonté en me basant sur l'expérience de mon ami, et ça a mené à une altercation».