Qualification ou pas : Le mérite est là

Le Onze national n’a pu, hélas, aller au-delà du tour des quarts de finale de la 31ème CAN dont les phases finales se déroulent actuellement au Gabon. Dimanche au stade de Port-Gentil, la campagne continentale de l’EN a pris fin après sa défaite devant son homologue égyptienne sur le court score de 1 à 0, but signé aux ultimes souffles de cette partie par Mahmoud Abdel Moneim «Kahraba».

Comme prévu, ce fut une confrontation qui s’est jouée sur de petits détails puisque les deux protagonistes étaient décidément hantés par la peur de perdre, ce qui les a empêchés de développer un jeu porté davantage sur l’offensif.

En tout cas, l’on ne peut que saluer la prestation des partenaires du keeper Mounir El Kajoui qui, une fois encore, a sorti un grand match et auteur d’excellentes parades et d’arrêts réflexes qui ont préservé ses buts vierges jusqu’à la 87ème minute avant que le goleador égyptien ne profite d’une bévue de Mehdi Benatia pour trouver le chemin des filets.

Bien avant l’ouverture du score par l’adversaire, les Nationaux se sont créé quelques réelles occasions de but mais avaient manqué terriblement de réussite. Ils avaient du bois, effleuré le poteau et frôlé le petit filet en fin de partie. En football, il y a des jours sans mais comme il fallait un vainqueur, les Marocains n’avaient pas de bol contrairement aux Egyptiens qui avaient saisi leur chance.

Une élimination qui n’enlève en rien le mérite à cette équipe qui a montré de si belles choses et c’est ce qu’a d’ailleurs affirmé le sélectionneur national Hervé Renard qui n’a pas voulu, contrairement à certains de ses poulains, faire incomber la défaite à l’état désastreux de la pelouse du stade de Port-Gentil que les Egyptiens connaissent beaucoup mieux que les Marocains après y avoir disputé leurs trois matches de la phase de poule.

«Nous n’avons pas démérité et mon seul regret est de n’avoir donné la victoire à tout ce groupe professionnel, joueurs et staff, qui a travaillé dur, mais aussi au peuple marocain qui nous attendait», a fait savoir le double lauréat de la CAN qui s’était fixé avec l’instance fédérale les quarts de finale comme objectif prioritaire. Mission donc accomplie et c’est la note optimiste qui doit prévaloir en fin de compte. C’est d’ailleurs ce qu’ont tenu à rappeler les deux médians Fayçal Fajr et Karim El Ahmadi dans des déclarations rapportées par la MAP.

Le sociétaire de la Corogne, sacré meilleur joueur du match contre le Togo, a déclaré : «Nous avons tout fait pour gagner, mais il fallait un vainqueur et un perdant. Ce soir le Maroc a été le perdant et nous sommes très déçus, mais c’est le football. Il faut continuer à travailler dur et nous remercions le public marocain qui était derrière nous ». Quant à El Ahmadi, il a indiqué :«Nous savions dès le début que celui qui marque le premier va se qualifier. Nous avons tenté de mettre un but mais on a manqué de chance. Nous avons un bon groupe et nous allons faire notre mieux pour aller à la prochaine Coupe du monde’’.

Et le Mondial 2018 en Russie reste l’autre objectif à atteindre. Ce n’est pas gagné d’avance mais l’équipe nationale, deuxième de son groupe derrière la Côte d’Ivoire, jouera sans aucun doute à fond ses chances dans l’espoir d’être présente à la plus prestigieuse des compétitions footballistiques qu’elle n’a plus disputée depuis l’édition française de 1998.