Pyongyang en passe de tester un missile intercontinental

La Corée du Nord est en passe de procéder à un tir expérimental de missile balistique intercontinental, a déclaré dimanche le numéro un nord-coréen Kim Jong-un.

"Les recherches et la mise au point d'armes de pointe progressent activement et les préparatifs de tir expérimental d'un missile balistique intercontinental sont dans leur dernière phase", a dit le dirigeant lors d'une allocution télévisée.

La Corée du Nord a procédé à un rythme sans précédent à des essais de missiles balistiques en 2016, même si certains experts estiment qu'il lui faudra des années encore avant de mettre au point un missile intercontinental équipé d'une ogive nucléaire capable d'atteindre les Etats-Unis.

Le pays est sous le coup de sanctions des Nations unies depuis 2006, en raison de ses essais nucléaires et missiles balistiques. Les sanctions ont été renforcées en décembre, dans la foulée du cinquième et plus important essai nucléaire nord-coréen, qui remonte au 9 septembre.

En février, la Corée du Nord a dit avoir envoyé un satellite dans l'espace, ce que beaucoup ont interprété comme un essai de technologies utiles à des missiles balistiques de longue portée.

La porte-parole du département d'Etat américain, Anna Richey-Allen, a prié dimanche la Corée du Nord de se "dispenser de toute provocation et de toute rhétorique guerrière susceptibles de menacer la paix et la stabilité internationale et de se conformer à ses obligations et engagements internationaux."

"Tous les Etats doivent utiliser tous les canaux et moyens d'influence pour que la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et ses appuis sachent que les lancements utilisant des technologies de missiles balistiques sont inacceptables et prennent des mesures pour montrer que le comportement illégal de la RPDC a des conséquences", a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont appelé dimanche la Corée du Nord à éviter toute "action provocatrice", au lendemain de la déclaration du dirigeant nord-coréen.

"Nous appelons la Corée du Nord à éviter toute action provocatrice et toute rhétorique incendiaire qui menacent la paix et la stabilité internationale", a réagi dans un courriel à l'AFP un porte-parole du Pentagone, Gary Ross.

Pyongyang devrait plutôt faire "le choix stratégique de remplir ses engagements internationaux", a-t-il ajouté, rappelant que de "multiples résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent à la Corée du Nord de réaliser des tests de missiles balistiques".

Le Pentagone appelle également "tous les Etats à utiliser tous les canaux et moyens d'influence pour expliquer clairement (...) que des tests utilisant la technique de missiles balistiques sont inacceptables" et que, le cas échéant, ces tests pourraient avoir des "conséquences".

Courant 2016, Pyongyang a effectué deux essais nucléaires et lancé plusieurs missiles, dans le cadre de sa quête permanente visant à pouvoir frapper le sol américain avec une arme à tête nucléaire.

Les analystes sont divisés quant à la capacité réelle de la Corée du Nord à se doter d'une arme nucléaire, précisément parce qu'elle n'a jamais réussi à lancer avec succès un missile balistique intercontinental.