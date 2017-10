Puigdemont n'aura plus aucun pouvoir dès samedi

Le président séparatiste de la Catalogne Carles Puigdemont n'aura plus aucun pouvoir samedi, une fois que le Sénat aura autorisé la suspension d'autonomie de sa région, a prévenu lundi la vice-présidente du gouvernement espagnol.

"Le président de la Generalitat (exécutif catalan), n'exercera plus ses fonctions une fois cet accord publié", a déclaré Soraya Saenz de Santamaria questionnée par la radio Onda Cero sur ce que ferait le gouvernement si M. Puigdemont refusait de quitter ses fonctions.

"Il n'aura plus de signature, il ne pourra plus prendre de décisions valables, il ne touchera plus son salaire", a-t-elle ajouté, en insistant sur le fait qu'il ne pourra plus jouir d'aucun bénéfice assorti à sa fonction.

Le président catalan a notamment des gardes du corps, un appartement à Barcelone, dans le palais de la Generalitat, et des voitures de fonction.

La vice-présidente n'a cependant pas précisé quelles mesures concrètes prendra le gouvernement si Carles Puigdemont, un ancien journaliste de 54 ans qui dirige la Catalogne depuis début 2016, désobéit.

Samedi, le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a annoncé qu'il allait demander au Sénat la mise en oeuvre de l'article 155 de la Constitution pour l'autoriser à prendre le contrôle de l'exécutif catalan, de la police régionale et mettre sous tutelle le Parlement catalan, avec en ligne de mire l'organisation d'élections régionales début 2018.

Le Sénat, où le parti de Mariano Rajoy dispose de la majorité absolue, devrait voter ces mesures en séance plénière vendredi.

La décision de Mariano Rajoy intervient au moment où les indépendantistes menacent de déclarer unilatéralement l'indépendance de la Catalogne, région où vivent 16% des Espagnols.

C'est pour l'Espagne sa plus grave crise politique depuis qu'elle a renoué avec la démocratie en 1977.

Par ailleurs, le Parlement catalan se réunira jeudi matin en séance plénière, a déclaré lundi un porte-parole de la coalition indépendantiste "Ensemble pour le oui", pour présenter sa réponse au gouvernement après la décision de ce dernier d'assurer en direct la gestion de la région.

Le parti a l'intention d'intenter un recours contre l'application de l'article 155 de la Constitution qui ouvre la voie à la gestion directe et à de nouvelles élections.

Le Sénat espagnol doit voter la mise en œuvre de l'article 155 vendredi.

Pour sa part, le parti d'extrême gauche catalan CUP a promis lundi d'orchestrer une campagne de "désobéissance civile massive" si le gouvernement central prend le contrôle de la région comme il menace de le faire en fin de semaine.

Pour la Candidature d'unité populaire (CUP), allié-clef de la coalition du président séparatiste catalan Carles Puigdemont, cette décision de Madrid est "la plus grande agression" contre la Catalogne depuis la dictature de Francisco Franco (1939-1975), qui lui avait retiré son autonomie.

Cette "agression" déclenchera une riposte, prévient la CUP, qui annonce une "réponse sous forme de désobéissance massive de la part des citoyens".

La CUP est un allié indispensable de Carles Puigdemont, sa coalition de 62 élus ayant besoin des dix voix de cette formation radicale au Parlement régional de 135 députés pour avoir la majorité.

C'est aussi cette formation anticapitaliste et indépendantiste qui avait participé à l'organisation des "comités de défense du référendum", composés de citoyens qui s'étaient massés devant les bureaux de vote pour permettre la tenue le 1er octobre d'un référendum interdit sur l'indépendance.