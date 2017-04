Promouvoir les opportunités de croissance et le développement de l'industrie de la construction

Le Salon international du bâtiment et de la construction "The BIG 5 Construct North Africa" se tiendra du 25 au 27 avril à Casablanca, avec la participation de plus de 120 exposants provenant de 20 pays.

Organisée par DMG Events Moyen-Orient, Asie et Afrique, cet événement permettra de promouvoir les opportunités de croissance à long terme et le développement de l'industrie marocaine de la construction, ainsi que la création de nouveaux partenariats d'exportation pour les entreprises marocaines locales, a indiqué, récemment à Casablanca, le directeur du salon, Andy Pert lors d'une conférence de presse pour la présentation du Salon. Au-delà de la présentation de produits innovants pour l'industrie de la construction, rapporte la MAP, l'événement comprend 10 ateliers gratuits certifiés DPC (Développement Professionnel Continu), animés par des experts de l'industrie, partageant leurs connaissances approfondies sur le secteur de la construction, un secteur en constante évolution, a-t-il relevé, ajoutant que ces experts se concentrent sur certains des sujets les plus importants de l'industrie comme la conception d'innovation et la communication en utilisant la technologie avancée BIM, les tendances à suivre dans l'industrie de la construction en Afrique du Nord en 2017, la sécurité et la gestion de la qualité de la construction.

Avec la participation de Maroc Export et de la Fédération des industries des matériaux de construction, affirme, M. Pert, le Salon s'assigne pour mission d'aider au développement et à la croissance à long terme de l'industrie de la construction du Maroc grâce à son programme international de rencontres, à ses réseaux et à ses opportunités de formation.

Evénement de l'industrie de la construction le plus important et le plus influent au Moyen-Orient, avec un succès récent lors de l'inauguration de The Big 5 Construct East Africa 2016 au Kenya, le Big 5 Construct North Africa lance cette plateforme pour encourager les opportunités de croissance à long terme et le développement de l'industrie marocaine du bâtiment et de la construction, a-t-il poursuivi.

Société internationale organisatrice de salons et d'édition, DMG Events Moyen-Orient, Asie et Afrique propose des salons et des conférences leaders sur le marché pour les industries mondiales de l'énergie, de la construction, du revêtement, de l'hôtellerie et de la décoration intérieure ainsi que des solutions de construction innovantes présentées par plus de 20 pays, dont l'Italie, l'Allemagne, la Grèce, la Turquie, la Chine, les Emirats Arabes Unis mais aussi par 120 marques.

Créée il y a quarante ans à Dubaï, la société a réuni, lors des conférences et sommets de 2016, plus de 35.600 exposants, 195.500 visiteurs, 1.000 intervenants et 20.000 participants. Elle organise plus de 45 événements au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, auxquels participent plus de 300.000 fournisseurs et acheteurs de matériaux de construction provenant de 120 pays.