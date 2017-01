Projet de reconversion en “goutte-à-goutte” dans le périmètre de N’Fis

Le projet de reconversion en irrigation localisée ''goutte-à-goutte'', qui concerne une superficie globale de 4.000 ha dans le périmètre du N'Fis (région Marrakech-Safi), va profiter à plus de 2.000 agriculteurs, a indiqué, lundi à Marrakech, Mme Aouatif Ali El Himma, chef de service de l'équipement hydro-agricole à l'Office régional de mise en valeur agricole du Haouz.

"Il s’agit d’un projet de reconversion de l’irrigation gravitaire à l’irrigation localisée, dans le secteur N1-2", a affirmé Mme El Himma dans une déclaration à la presse en marge du lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de la mise en service d'un système d'irrigation "goutte-à-goutte” sur 500 ha au niveau du secteur N1-2 du périmètre du N'Fis.

Ce nouveau système d'irrigation fait partie intégrante du programme de reconversion en irrigation localisée du secteur N1-2 du périmètre du N'Fis (rive droite) portant sur une superficie de 4.000 ha.

Ces agriculteurs vont bénéficier également d’un accompagnement pour l’équipement de leurs parcelles avec le réseau goutte-à-goutte, a-t-elle ajouté. ''Le projet est constitué d’un bassin de décantation de 100 mille m3, d’une station de filtration de 3m/seconde et d’un réseau d’irrigation de 136 km avec des prises propriété, 1.200 prises à peu près'', a-t-elle détaillé. Ce projet contribuera au développement d'une agriculture moderne au niveau de la région et à la promotion d’une gestion rationnelle et durable des ressources en eau.

Le système d'irrigation "goutte-à-goutte" sur 500 ha au niveau du secteur N1-2 du périmètre N'Fis, dont la mise en service a été présidée par SM le Roi Mohammed VI, lundi à la commune Saâda (préfecture de Marrakech), permettra l'irrigation d'une superficie de près de 24.000 ha, a affirmé le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhannouch. Ce projet, qui vise à renforcer l'agriculture solidaire, est une initiative de développement qui revêt une grande importance compte tenu de sa contribution à l'économie d'eau et à l'amélioration de la productivité agricole, a souligné Akhannouch dans une déclaration à la presse à cette occasion.

Il permettra également aux petits agriculteurs d'irriguer leurs exploitations agricoles via un système d'irrigation localisée sans avoir à recourir au pompage électrique, a-t-il relevé, précisant que ce système contribuera à la multiplication par six ou sept de la productivité par hectare.