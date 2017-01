Projet de modernisation de la mine de Tighza

L’ambitieux plan d’investissement dans le site de Tighza, financé par la Banque européenne de restructuration et de développement (BERD), va permettra d’améliorer considérablement l’infrastructure de l’exploitation minière souterraine et d’augmenter la productivité, a souligné mardi à Casablanca, le Top management de la compagnie minière de Touissit (CMT).

D’un montant de 28 millions d’euros, ce prêt long terme sera destiné au creusement d’un nouveau puits sur le site principal d’exploitation d’Ighrem Aoussar à la mine Tighza, qui sera le plus profond en Afrique du Nord et qui contribuera à augmenter progressivement la production d’au moins 25%, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse tenue à la Bourse de Casablanca.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de recentrage de CMT sur le développement de ses activités au Maroc, rapporte la MAP. Il induira des améliorations importantes en matière de santé, de sécurité et de gestion de l’environnement, a-t-il indiqué.

Le projet de modernisation du site de Tighza, qui va certainement donner un nouveau visage à cette mine grâce à une mécanisation accrue et une meilleure visibilité de l’avenir, devra également contribuer à préserver et augmenter les emplois dans la région, réduire les coûts d’exploitation et améliorer les conditions de travail, ont relevé les dirigeants de la minière cotée en Bourse. Les fonds de la BERD devront aussi permettre de financer des investissements de maintenance, ainsi que des investissements en efficacité énergétique et d’optimisation de la gestion de l’eau, ont-ils ajouté. De son côté, Gabriel de Lastours, directeur associé à la BERD, a exprimé sa joie d’accompagner cet ambitieux plan d’investissement pour soutenir le développement de la CMT et pérenniser l’activité minière dans la région.

Le partenariat entre les deux parties va au-delà du financement. Il se traduira par un passage de la CMT à la comptabilité en normes IFRS en 2 temps, sous forme de réconciliation jusqu’à 2018 et un passage complet au-delà, outre la réalisation d’un plan d’actions environnementales et sociales "ESAP". Ce dernier repose sur le renfoncement de l’encadrement en charge des aspects HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) ainsi que l’évaluation environnementale et sociale du nouveau puits sur une base triennale. Le plan s’appuie également sur le développement d’un système de gestion environnementale et sociale en ligne avec les pratiques ISO14001 et OHSAS18001 avec comme objectifs: Certification OHSAS18001 (Début 2018) et Certification ISO14001 (début 2019).

La CMT possède 13 concessions, 18 permis miniers et 35 permis de recherche. Elle ambitionne d’être un leader dans la production du plomb au Maroc et d’atteindre une plus grande taille dans la production des métaux précieux. En 2015, la Compagnie a réalisé un chiffre d'affaires de 444,5 millions de dirhams.

La BERD investit au Maroc depuis 2012, et a injecté à ce jour près de 766 millions d’euros dans 27 projets. Elle a également fourni une assistance technique à plus de 230 petites et moyennes entreprises dans le Royaume.