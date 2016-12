Projet d'amélioration et de généralisation de l'enseignement préscolaire

Le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle a publié une note relative à la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'enseignement préscolaire et à l'accélération du rythme de sa généralisation.

La mise à niveau de l'enseignement préscolaire est le fondement de toute réforme pédagogique qui joue un rôle essentiel dans la préparation des enfants à intégrer l'enseignement primaire et à surmonter les difficultés qui pourraient entraver leurs parcours scolaires, a indiqué le ministère mardi dans un communiqué. Ce projet intervient en renforcement des efforts visant la diversification de l'offre de l'enseignement préscolaire et la promotion de sa qualité en capitalisant les résultats positifs de l'étape antérieure dans le cadre d'un plan d'action clair et en phase avec la vision stratégique de la réforme (2015-2030), relève le communiqué.

Selon le ministère, un plan prospectif sera mis en place au niveau de chaque académie régionale d'éducation et de formation (AREF), chaque direction régionale et de chaque collectivité territoriale, en coordination avec les autorités locales, les élus et les associations de la société civile actives dans le domaine.

Une attention toute particulière sera accordée aux partenariats avec les collectivités territoriales et les différents acteurs économiques et sociaux, notamment dans les zones prioritaires en milieu rural et péri-urbain, souligne le communiqué.

Il sera également procédé à la mise en place de mécanismes de suivi desdits partenariats et d'évaluation de leurs réalisations, outre le lancement d'appels d'offres pour le financement et l'adoption de critères transparents pour la sélection des associations œuvrant dans ce domaine.

Dans un souci d'assurer des conditions propices aux ressources humaines travaillant dans l'enseignement préscolaire afin qu'elles participent à la réalisation des objectifs tracés, le ministère promet des programmes régionaux de formation continue au profit des éducatrices et éducateurs exerçant dans le domaine et des conditions de travail nécessaires à leur stabilité.

La note rappelle l'approche adoptée pour soutenir le réseau des centres des ressources de l'enseignement préscolaire et qui consiste notamment à dynamiser leurs rôles, renforcer leurs capacités et leur accorder les moyens matériels et humains.

Afin de réussir la réalisation de ce projet et accélérer sa généralisation, le ministère a fait savoir qu'il a préparé un cadre référentiel national spécifique à l’enseignement préscolaire et qu'il va organiser une campagne nationale de sensibilisation, afin d'expliquer l'importance du préscolaire aux parents et tuteurs et les encourager à s'impliquer dans sa gestion.