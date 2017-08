Programmation variée au Festival “Toutlayt N’Ourika”

La 2è édition du Festival “Toutlayt N’Ourika” (commune d’Ourika, province d’Al Haouz) aura lieu, du 17 au 20 août, sous le signe “L’environnement au service du développement”.

Cette manifestation culturelle et artistique, initiée par l’Union des Associations de la société civile de la commune en partenariat avec la province d’Al-Haouz et le Conseil régional de Marrakech-Safi, vise à promouvoir les potentialités de la région, développer le goût des jeunes aux pratiques culturelles et artistiques et contribuer à la mise en valeur du territoire et de sa richesse patrimoniale.

Selon les organisateurs, ce Festival vise à redonner une forme de vie et d’activité à la commune d’Ourika, nichée dans les montagnes de l’Atlas et connue pour ses sentiers escarpés et rocheux, contribuer à son développement économique, et mettre la lumière sur l’attractivité touristique de la province, entre autres.

Au programme figurent des Journées portes ouvertes au profit des artisans locaux pour mettre en avant leur savoir-faire, une matinée ludique et culturelle au profit des enfants, une journée de sensibilisation sur la prévention des cancers du sein et du col de l’utérus, un concours culinaire du “Meilleur plat de l’Ourika” et une course sur route.

Cet événement comprend également des conférences sur des thématiques variées telles que “L’environnement et le développement”, “Les mutations socioculturelles et économiques dans la commune d’Ourika et leur rôle dans le développement local”et “L’enfant d’âge préscolaire : la famille et l’école”.

Le programme concocté comprend aussi plusieurs soirées artistiques animées notamment par la célèbre formation marrakchie Larsad, le Groupe Mohamed Amerouas, la troupe Ahwach Ourika et le Groupe Karim Lajwad, ainsi qu’une exposition des produits du terroir, des ateliers et des spectacles.