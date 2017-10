Professionnels marocains et chinois du tourisme explorent de nouvelles opportunités d'affaires

Des opérateurs touristiques marocains et chinois ont participé, vendredi à Casablanca, à un séminaire, dédié aux opportunités de développement du marché touristique chinois, dont les travaux ont été ouverts par la secrétaire d’État chargée du Tourisme, Mme Lamia Boutaleb.

Organisée par le secrétariat d’État au Tourisme en étroite collaboration avec les professionnels du secteur et le concours de l'ambassade de la République Populaire de Chine à Rabat et de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), cette rencontre s’est assigné l'objectif de mettre en avant les opportunités de développement du marché touristique chinois au Maroc, rapporte la MAP.

Lors de son intervention, Mme. Boutaleb a rappelé l'excellence des relations de coopération entre le Maroc et la Chine à tous les niveaux et particulièrement en matière de tourisme, réaffirmant l'importance stratégique du marché touristique chinois à l'aune de la décision historique de SM le Roi Mohammed VI de supprimer les visas d'entrée au Maroc pour les ressortissants chinois.

En effet, a-t-elle fait observer, depuis l'entrée en vigueur de cette décision, le nombre d’arrivées des touristes chinois a connu une croissance importante pour atteindre environ 78.000 visiteurs à fin septembre 2017, soit une augmentation de 242% par rapport à la même période de l'année précédente.

"La décision de suppression de visas prise par SM le Roi Mohammed VI a donné une impulsion nette, même s'il n'y a toujours pas de vol direct entre la Chine et le Maroc et même si c'est un pays qui est loin", a-t-elle ajouté , rappelant, à cet égard, que le nombre de touristes chinois devrait atteindre à la fin de l’année en cours 100.000, soit dix fois par rapport à 2015 (10.000 touristes au total). Selon Mme Boutaleb, dans le monde, le touriste chinois est celui qui dépense le plus. Au Maroc, il dépense environ 1400 dollars, contre 500 dollars en moyenne pour des touristes en provenance d’autres pays, a-t-elle relevé. ‘’Pour nous, la Chine est un marché stratégique, au cœur de notre politique de développement du secteur. Nous œuvrons pour faire plus afin d’attirer davantage de touristes chinois dans les années à venir'', a-t-elle dit.

Pour sa part, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire de Chine au Maroc, M. Li Li, a indiqué que plus de 40 TO chinois effectuent le déplacement à Casablanca pour rencontrer leurs homologues marocains.

''La coopération entre le Maroc et la Chine se développe de plus en plus ces dernières années et ce séminaire offre une belle occasion pour lancer des contacts directs entre les experts des deux pays, ce qui confortera les efforts déjà déployés pour relancer ce secteur'', a-t-il ajouté.

''Je crois qu’on a devant nous un bel avenir pourvu que tout le monde s’implique'', a-t-il ajouté, rappelant que la Chine représente le 1er émetteur de touristes au monde avec 120.000 millions de voyageurs.

Initié dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Mémorandum d'entente en matière de tourisme, signé en marge de la visite de SM le Roi Mohammed VI en Chine en mai 2016, cet événement, dont les débats ont été rehaussés par les contributions de partenaires publics et privés de renom ainsi que du directeur exécutif de l'Organisation mondiale du Tourisme M.Zhu Shanzhong, a aussi fourni l'occasion pour les acteurs du secteur de mieux connaître les spécificités du marché chinois, afin d'adapter le produit touristique marocain aux attentes de ce marché.

Au cours de séminaire, les experts chinois et leurs homologues marocains ont échangé autour des moyens d'améliorer les flux touristiques chinois à destination du Maroc, et de multiplier les opportunités d'affaires entre les opérateurs touristiques des deux pays, qui ont pris part à des rencontres B2B.