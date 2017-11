Professionnels du BTP et décideurs politiques se donnent rendez-vous à Casablanca

Prévue du 27 au 30 novembre courant à l’Office des foires et exposition des Casablanca (OFEC), la cinquième édition du Salon international BTP Expo et Forum BTP 2017 est placée sous le signe de « L’entreprise nationale du BTP, une vocation africaine, renforçons nos entreprises pour mieux servir l’Afrique ».

A travers ce thème, la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP), organisatrice de cet événement rendez-vous, a voulu souligner la dimension africaine de ce rendez-vous.

En effet, comme elle l’a expliqué lors d’une rencontre tenue récemment à Casablanca, cette édition vient « préciser la dimension africaine du Salon et rappeler la volonté et l’orientation du Maroc à accompagner une région du monde en grand essor économique ».

A ce propos, soulignons que cette cinquième édition sera marquée par une forte participation de pays africains qui seront représentés à cette occasion par plusieurs personnalités de premier plan dont des ministres et responsables gouvernementaux.

Viendront également du contient africain, des présidents et membres des différentes organisations professionnelle, en l’occurrence les responsables et représentants des Fédérations africaines des entreprises du BTP et de l’Union africaine des fédérations des entreprises de la construction (AFCCA) dont la FNABTP assure la vice-présidence.

A noter que cette édition, organisée en partenariat avec le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et ainsi que le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, accueillera plus généralement plusieurs professionnels nationaux et étrangers opérant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

En l’occurrence, les fabricants, importateurs et distributeurs de machines pour la construction et le génie civil, les entreprises de matériels et équipement BTP, des exploitants de carrières, fournisseurs de matériels de BTP, des industriels producteurs, constructeurs de matériels et équipement pour le bâtiment et les travaux publics ainsi que des fournisseurs d’outillage de chantiers ou d’autres équipements.

250 exposants issus d’une trentaine de pays prendront part à cette édition qui devrait attirer pas moins de 100.000 visiteurs, ont affirmé les organisateurs, soulignant que cet événement « est une opportunité incontestable de développement et de concrétisation de partenariats et d’affaires entre le Maroc et les pays d’Afrique ».

Dans leur exposé, ils ont ajouté que « l’ouverture sur des champs de coopération internationale et de partage d’expériences dans le secteur du BTP à l’échelle internationale est prometteuse et est d’une nécessité capitale. »

Outre la série de conférences qui viendront enrichir les échanges entre les participants, les organisateurs ont annoncé qu’ils prévoyaient aussi d’organiser des visites techniques dans des chantiers prestigieux en cours de réalisation au Maroc.

Enfin, ils ont également assuré qu’un espace a été aménagé au profit des demandeurs d’emploi qui pourront y déposer leurs CV et surtout avoir des rencontres directes avec des responsables de ressources humaines des entreprises du secteur.