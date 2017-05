Prix de la meilleure huile d'olive extra-vierge conditionnée du Maroc

Une cérémonie de remise des prix de la 9eme édition "Volubilis Extra-Vierge Maroc 2017" de la meilleure "Huile d’olive extra-vierge conditionnée du Maroc", a eu lieu jeudi à Meknès, à l’initiative l’Agro-pôle olivier Ecole nationale d’agriculture ENA-Meknès.

Ce concours organisé depuis neuf ans est ouvert aux producteurs des meilleures huiles d’olive marocaines conditionnées dans l’objectif de promouvoir la qualité de l’huile d’olive extra-vierge conditionnée du Maroc au niveau du marché national et international, rapporte la MAP.

Ainsi, dans la catégorie "Fruitée intense", le Prix Rameau d’Or (1er prix) a été remporté par l’huile d’olive Volubilia de la société Olivinvest de Meknès alors que le Prix Rameau d’argent (2ème prix) a été attribué à l’huile d’olive Jad de la société Maasser Brahim Zniber de Meknès.

S’agissant de la catégorie "Fruitée moyenne", le Prix Rameau d’or (1er prix) a été décroché par l’huile Elyxus Prestige de la société Olea Capital de Meknès tandis que le Prix Rameau d’argent (2ème Prix) a été remporté par l’huile d’olive Akalia du Fond Nebetou de Meknès.

Le Prix "Ibtissam Zine Fillali" "Volubilis Extra-Vierge Maroc 2017 de la meilleure huile d’olive des coopératives oléicoles" a été remis à la coopérative Regraga de la région d’Essaouira.

S’exprimant à cette occasion, le responsable de l’Agro-pôle olivier Meknès, Noureddine Ouazzani, a souligné que ce concours est devenu, au fil des éditions, une référence pour la qualité de l’huile d’olive extra-vierge marocaine permettant de fournir une reconnaissance consolidée de l’huile d’olive marocaine de qualité, notant que "ces résultats confirment les prix obtenus par les huiles marocaines au niveau international, en particulier dans le guide Flos Olei d’Italie des meilleures huiles d’olive du monde, depuis 2007".

Les huiles primées au Trophée Prémium "Volubilis Extra-vierge Maroc 2017" ont eu le privilège d’être présentées au Salon international d’huile d’olive extra-vierge d’Expoliva Jaen en Espagne (10-13 Mai 2017) et à la World Olive Oil Exhibition en mars dernier à Madrid.

Le Trophée Volubilis Extra-vierge Maroc est devenu au fil des années un vrai outil de promotion, à l’international, de l’huile d’olive marocaine de qualité, a ajouté M. Ouazzani, soulignant la nécessité de promouvoir et de généraliser ce potentiel qualitatif à une grande quantité d’huile d’olive produite au Maroc.

La cérémonie s’est déroulée notamment en présence du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, du président de la commune urbaine de Meknès, Abdellah Bouanou, ainsi que de producteurs et opérateurs de la filière oléicole marocaine.

Ce concours est organisé en partenariat avec l’Association "Union pour le développement de l’olivier de Meknès", et avec l’appui de la Fondation internationale "Routes de l’Olivier en Méditerranée", la Fondation "Olivier Promo Meknès", la société LCM-Aicha et le groupe Pieralisi d’Italie.

L’édition de cette année a été marquée par la participation de 25 marques d’huile d’olive, de groupements d’intérêt économique, de coopératives, et de groupes industriels marocains de Meknès, Fès, Sefrou, Marrakech, Guercif et Essaouira.