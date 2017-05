Printemps musical des Alizés : L’Orchestre Philharmonique du Maroc fait vibrer Essaouira

L’Orchestre philharmonique du Maroc (OPM) dirigé par Oliver Holt, a proposé samedi, dans le cadre du 17ème Festival Printemps musical des alizés, une version de "Carmen", l’opéra de Georges Bizet, spécialement réadapté pour Essaouira, avec la participation de musiciens de l’Orchestre symphonique de Guangzhou. Cette grande première a donné encore plus de profondeur et de relief à cette universalité de la musique à laquelle, depuis 17 ans, le Printemps musical des alizés a choisi de s’identifier. L’OMP a réussi à éveiller les sens des mélomanes et à les transporter dans le temps et l’espace avec des morceaux de musique célèbres des compositeurs suisse Ernest Bloch (1880-1959) et français Francis Poulenc (1899-1963).

L’OPM a été rejoint plus tard dans la soirée par le "Yadaïn piano duo", formé des pianistes Dina Bensaïd et d’Eloïse Bella Kohn, qui ont offert un programme rempli de douceur et synonyme de convergence entre les peuples. Le public avait rendez-vous à l’église samedi avec le quatuor Hanson, qui grâce à leur maîtrise du répertoire fondateur du Quatuor à corde, et en particulier des quatuors de J.Haydn, se forge une identité de discours où intelligence et humour se mêlent à la finesse et à la sensibilité de leur jeu.

Il est, par ailleurs, à noter que l'OPM qui a énormément contribué à valoriser le statut du musicien marocain est aujourd'hui composé de 80 musiciens, essentiellement marocains, sélectionnés parmi les diplômés des grands conservatoires marocains et européens. L'OPM a énormément contribué à valoriser le statut du musicien marocain, en permettant à ses instrumentistes de vivre de leur art.

L’Orchestre Philharmonique du Maroc a atteint aujourd'hui la maturité qui lui permet de jouer les plus grandes œuvres du répertoire classique. L’OPM est un orchestre de son temps puisqu'il a participé à des créations d’œuvres contemporaines. Ainsi, le public a pu l'entendre interpréter diverses symphonies (symphonies de Beethoven, Tchaïkovski, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak). Il s'est également illustré dans le répertoire lyrique avec la représentation d’opéras incontournables, tels que Carmen, La Traviata, L’Enlèvement au Sérail, Tosca, Les Noces de Figaro... L'OPM a également participé à des créations d’œuvres symphoniques et a accompagné des solistes de renom, dont Laurent Korcia, Xavier Phillips, David Grimal, Abdel Rahman El Bacha, ou encore Paul Meyer.

L’OPM œuvre activement pour la formation des jeunes enfants par la mise en place de véritables parcours pédagogiques, tout au long de la saison musicale. Chacune des saisons de l’OPM s’articule autour de rendez-vous incontournables et attendus du public : les Concerts d’Ouverture (en septembre), le Cycle Découverte (en décembre), les Concerts du Nouvel An (en janvier), le Concours International de Piano (en mars), l’Opéra (en avril), et la Fête de la musique (en juin), soit entre 30 et 40 concerts par an.

Ces concerts rassemblent chaque année environ 40 000 spectateurs. Par son sens du défi et son travail rigoureux, l’Orchestre Philharmonique du Maroc souhaite accéder au niveau des grands ensembles symphoniques et ainsi acquérir une reconnaissance sur les scènes musicales nationales et internationales.