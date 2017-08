Prestation satisfaisante de Ait Okram et Attafi au Championnat du monde de lutte à Paris

Les lumières se sont éteintes, les tapis et les bascules ont été rangés, les délégations étrangères sont rentrées chez elles, certaines avec la satisfaction d'avoir décroché des médailles, d'autres bredouilles. La France est légitimement fière de la réussite de cet événement grandiose. c’est le résultat d'un travail de longue haleine en stricte collaboration avec l'UWW et le soutien de partenaires institutionnels et privés. La France, pays hôte de cette édition, a consacré une importante enveloppe budgétaire pour l'organisation de cette manifestation. Elle a remporté une médaille de bronze par l’intermédiaire de la lutteuse Koumba Larroque.

Pour ce qui de la participation marocaine, on peut la considérer comme étant la meilleure de tous les temps.

Le lutteur marocain qui a attiré l’attention lors de ce tournoi est Zyed Ait Okram. Il a enregistré deux victoires d'affilée face à des lutteurs de pays très connus dans ce domaine, mais il a perdu face au champion du monde de la catégorie des 80kg sur le score de 2/0.

De son côté, Choukri Attafi n'a pas fait dans les détails pour battre à la surprise générale deux concurrents de renommée.

En somme, le bilan de cette édition est positif et devrait constituer un point de départ à condition que toutes les parties concernées, à savoir le Comité olympique et le ministère de tutelle, entre autres, conjuguent leurs efforts en vue de développer cette discipline et pouvoir aspirer à remporter des médailles lors des prochaines échéances.