Présentation à Marrakech de la version actualisée du “Guide des intermédiaires d’assurance”

La Fédération nationale des agents et courtiers d’assurance au Maroc (FNACAM) a présenté récemment à Marrakech la version actualisée du “Guide des intermédiaires d’assurance”.

Présenté à l’occasion de la 2è édition de la Rencontre annuelle des agents et courtiers d’assurance, ce guide vise à accompagner les changements intervenus et s’inscrit dans le cadre des actions que “la FNACAM entend perpétuer pour que le métier soit mieux maîtrisé et mieux appréhendé notamment pour ceux qui envisagent ou s’apprêtent à s’y engager”.

Il sert aussi de mémoire à ceux qui exercent déjà cette profession et dont le souci est de servir au mieux le consommateur dans le respect de la réglementation en vigueur et la déontologie, rapporte la MAP.

Ce guide se veut aussi, selon la FNACAM, “une réponse à des questionnements liés à l’exercice d’une activité complexe et en perpétuelle mutation”.

“Ce guide est le résultat d’une profonde réflexion d’une équipe qui s’est dévouée à mettre son expérience et son vécu au service de la profession”, lit-on dans ledit guide.

Pour l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), “ce guide qui récapitule le cadre de référence pour l’exercice de cette profession, contribuera certainement à asseoir une culture de transparence, d’équité et de conformité aux exigences réglementaires et aux règles déontologiques”.

La première partie de ce guide est réservée au cadre réglementaire (définition de l’intermédiaire d’assurance, conditions d’accès à la profession, exercice de la profession, principales tâches et fonctions de l’intermédiaire d’assurance, les règles de contrôle à observer par l’intermédiaire d’assurance), alors que la deuxième partie est consacrée à l’organisation et à la gestion d’un cabinet d’assurances (organisation du métier d’un intermédiaire d’assurance selon sa taille et son portefeuille, fonctions et fiches de poste au sein d’un cabinet d’assurances).