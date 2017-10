Présence remarquée des golfeuses marocaines à la Journée nationale de la femme

Le tournoi de golf consacré à la Journée nationale de la femme s’est déroulé dimanche dernier au Royal Golf de Fès et a connu un grand succès. En effet, plus de 60 femmes, venues de tous les clubs du Royaume, se sont affrontées sportivement dans les différentes séries de ce tournoi. Leurs conjoints n’étaient pas en reste puisqu’une compétition spécifique leur avait été réservée.

De plus, une trentaine de jeunes filles de l’Association ESTEM Sciences, Technology, Engineering, Mathematics (qui encourage le développement du leadership chez les jeunes filles marocaines) sont venues suivre une initiation au golf.

Les excellents résultats enregistrés prouvent le bon niveau du golf féminin au Maroc.



Résultats

1ère Série (Stableford)

1ère Hmitou Niama R.G.A.M. 32

2ème Bakri Saloua R.G.A.M. 28

3ème Hasnaoui Amri Rajae R.G.A.M. 25



2ème Série (Stableford)

1ère Ibn Mansour Nadia Oued Fès Golf 21

2ème Bellamine Rajaa Palm Golf Casablanca 20

3ème Filali Amri Mounya R.G.A.M. 18



3ème Série (Stableford)

1ère Cherkaoui Rajaa R.G. El Jadida 18

2ème Benzakour Nezha R.G.A.M. 17

3ème Boutaleb Latifa R.G.D.E.S. 17



4ème Série (Stableford)

1ère Aubert Marie-Hèlène R .G. Fès 10

2ème Sadouk Houria R.G.A.M. 9

3ème Lahlou Ouafa R.G.A.M. 7



Hommes

Brut

1er Chakboub Hassan R.G.A.M. 36

2ème Bennani Ziati Karim G.Oued Fès 34

3ème Benjelloun Ben Mohamed G.Oued Fès 33

Net

1er Guessous My Youssef R.G. Fès 50

2ème Benjelloun Ben Mohd R.G. Fès 50

3ème Benjelloun BenMohcine R.G.Fès 50