Près de 90% des entreprises marocaines produisent du Halal conforme aux normes

Le Maroc dispose de moyens importants pour le développement de produits Halal et le renforcement de leur capacité à l’export vers les marchés internationaux, ont indiqué, récemment à Casablanca, les représentants d’institutions et des experts.

Intervenant à l’ouverture de la 3e édition du Forum Halal Maroc (FOHAM) tenue sous le thème "L’importance du secteur Halal pour le développement économique" à l’initiative de l'Institut marocain de normalisation (Imanor), les participants ont estimé que les potentialités dont dispose le Maroc lui permettent de devenir une plate-forme importante d'exploitation de produits Halal aussi bien au niveau national qu’international.

Selon les statistiques disponibles, rapporte la MAP, près de 90% des entreprises marocaines produisent des produits Halal en conformité avec les normes en vigueur avec une grande capacité à l’export, ont-ils relevé, ajoutant que face à la croissance de la demande des produits labélisés Halal, l’élargissement du domaine de ces produits contribuera impérativement au développement économique et social.

Les intervenants ont de même souligné que les enjeux du marché mondial des produits Halal nécessitent des produits de qualité pouvant répondre à la demande de près de 1,8 milliard de consommateurs relevant de 100 pays.

Cette rencontre a été marquée par la remise de certificats Halal aux représentants d’entreprises retenues opérant dans des secteurs en relation avec la fabrication de produits alimentaires d’origine animale et végétale et de produits cosmétiques.

Organisé sous l’égide du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique et du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, le FOHAM vise à sensibiliser les opérateurs marocains concernés aux enjeux et opportunités du marché Halal mondial et favoriser l’échange et le partage d’expériences sur la certification Halal en tant qu’outil permettant d’intégrer ce marché.

Après moins de quatre années de son existence, le label Halal Maroc a été attribué à plus de 100 entreprises relevant des secteurs agroalimentaire et cosmétique et dont la majeure partie est concernée principalement par l’export.

Au programme de ce forum figuraient plusieurs conférences animées par des experts nationaux et étrangers autour des sujets d’actualité intéressant l’écosystème du Halal au Maroc, outre un atelier sur les normes marocaines associées aux produits et services Halal.

Cet événement a constitué une occasion pour les principaux acteurs du marché Halal du Golfe, qui étaient les invités d’honneur de l’édition 2016 du FOHAM, pour dévoiler l’état et les opportunités offertes par ce marché, ainsi que les conditions auxquelles seront soumises les entreprises marocaines intéressées pour y accéder.