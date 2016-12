Près de 194.135 entreprises affiliées à la CNSS en 2016

Le nombre des entreprises affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a enregistré une augmentation de près de 194.135 entreprises lors des neuf premiers mois de l’année 2016, a indiqué, mercredi à Casablanca, le ministre de l’Emploi et des Affaires sociales, Abdessalam Seddiki.

Les réalisations de la CNSS au titre de l’année en cours ont connu, à fin septembre, une amélioration sensible selon un bilan provisoire et le nombre de salariés déclarés auprès de la Caisse a relativement augmenté (3,2 millions) avec une hausse des indemnités versées au terme du régime collectif de la CNSS (10,8 milliards de dirhams), a souligné M. Seddiki, lors de la réunion du Conseil d’administration (CA) de cet établissement, dont il est le président.

Évoquant le régime d’assurance maladie obligatoire, il a rappelé que le nombre des assurés ayant un droit ouvert a atteint 5,4 millions de personnes, tandis que les indemnités servies ont totalisé 2,6 milliards de dirhams, rapporte la MAP.

Dans le cadre de la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale de base en faveur d’autres catégories sociales, Seddiki a fait état de la promulgation en janvier 2016 de deux projets de loi, le premier relatif au régime des retraites au profit des professionnels, ouvriers indépendants et les personnes non-salariées exerçant une activité privée, alors que le second est relatif au régime d’assurance maladie obligatoire de base au profit de la même catégorie.

A propos des chantiers prévus dans le programme de la CNSS, le ministre a cité l’évaluation et la révision des lois relatives à la perte d’emploi et à la récupération des cotisations sociales, outre la réforme globale du régime des retraites géré par la Caisse et l'élaboration d’une plateforme adéquate pour la mise en œuvre de la réforme générale approuvée par le gouvernement.

L’ordre du jour du Conseil d’administration de la CNSS a porté essentiellement sur l’assurance maladie obligatoire de base et le régime général, outre l’approbation du plan d’action de la Caisse, le budget 2017 et l’examen de la réévaluation des pensions.