Préparation du "Morocco Atlas Lions" à la World Boxing Series

La franchise marocaine "Morocco Atlas Lions" se prépare à la 7e saison de la World Boxing Series (WSB) dans de bonnes conditions, a indiqué le directeur technique national de la Fédération Royale marocaine de boxe, Mounir Barbouchi.

La WSB 2017 marquera le coup d'envoi de la nouvelle saison pour le team national qui aura également deux grands rendez-vous à préparer, à savoir les championnats du monde et les championnats d'Afrique, a souligné Barbouchi.

Il a, à cet égard, précisé que les combats de la poule B seront très ouverts et rehaussés par la présence de la franchise française, vainqueur de la WSB en 2010.

L'objectif de la direction technique nationale est de passer en revue le niveau des boxeurs marocains, notamment après l'inclusion, dès cette saison, des professionnels aux côtés des amateurs, a-t-il ajouté.

La direction technique nationale mène des contacts avec les boxeurs marocains établis à l'étranger pour une éventuelle participation avec les "Morocco Atlas Lions", a-t-il confié, notant que Hamza Bendaoud, établi en France, et Anass Messaoud qui évolue en Belgique, porteront les couleurs nationales en WSB 2017.

La 1ère journée de la WSB se déroulera le 10 février 2017 à Fès face au Team francais "France Fighting Roosters".

L'autre combat du groupe B se jouera le même jour entre "Italie Hunder" et les "British LionHearts".

Le groupe A, qui ouvrira les combats de la nouvelle année le 3 février, se compose d'"Argentina Condors", "Colombia Boxing Team", "Cuba Domadores" et de "Caciques Venezuela".

Le 3è et dernier groupe C regroupe "Russian Boxing Team", "Astana Arlans Kazakhstan", "Chian Dragons" et "Uzbek Tigers".

Après 12 journées, les premiers et ainsi que les deuxièmes et deux meilleurs 3èmes des trois poules (A, B et C) iront en quarts de finale.

La WSB est une compétition lancée en 2010 par l'Association internationale de boxe amateur qui met en lice des équipes, appelées franchises, réparties dans quatre conférences continentales : Amérique, Asie, Afrique et Europe.