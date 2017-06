Préparatifs pour la réhabilitation du stade d’Oued-Zem

Afin qu’il soit fin prêt dès le coup d’envoi du championnat national mi-août prochain, une réunion a été consacrée à la discussion des moyens de remettre en état le stade municipal de football de la ville de Oued-Zem.

L'opération intervient après la montée de l'équipe du RCOZ en première division et la signature d’une convention de soutien à l’équipe entre les autorités provinciales, le directeur du site du groupe OCP et le président du Rapide Oued-Zem, vendredi dernier. Grâce à cette convention, l'OCP a alloué une enveloppe de 5 millions de dirhams pour la réhabilitation dudit stade et le même montant pour la gestion de l’équipe. En dehors de la convention, il y a une contribution du conseil provincial de deux millions de dirhams et une autre du conseil communal. Il est propable qu’il y ait d'autres contributions provenant d'autres organismes.

Au début de son intervention lors de cette réunion, le gouverneur de la province de Khouribga, Abdellatif Chadali, a insisté sur la nécessité du respect des normes requises concernant le stade tout en tenant compte des contraintes du temps en cas d'urgence. Il a, dans ce cadre, formé une commission qui va s’enquérir de l’état du stade pour déterminer les travaux nécessaires à sa réhabilitation, établir les priorités et préparer un document détaillé sur les opérations d'urgence, le coût et l’identification des intervenants. Il a appelé à accélérer les procédures dans le cadre des lois en vigueur.

Il a également recommandé la réalisation d'une étude globale pour la réhabilitation du stade dans huit mois ou au plus tard un an.

Le gouverneur a remercié le président du conseil communal de la ville d’Oued-Zem, les autorités provinciales, le groupe OCP et le conseil provincial pour leur soutien à l'équipe du Rapide Oued-Zem. Il a rappelé les mesures prises et les réunions tenues par le bureau dirigeant du RCOZ jusqu'à présent pour contribuer à la réalisation de l'objectif souhaité.

Ont assisté à cette réunion, le président du conseil communal de la ville d’Oued-Zem, le pacha de la même ville, le directeur du site groupe OCP, les présidents et les représentants des services extérieurs et intérieurs concernés et le président du Rapide Oued-Zem.