Le groupe AccorHotels a annoncé la conclusion d’un accord de gestion hôtelière (AGH) avec New Mauritius Hotels Limited, l’un des plus anciens propriétaires et exploitants hôteliers de l’île Maurice.

Dans un communiqué rendu public récemment, le groupe indique que l’établissement marocain passera sous enseigne Fairmont en mai prochain et marquera une première étape pour Fairmont en Afrique.

«Ce nouvel accord renforce la position de AccorHotels en tant que leader sur le marché mondial de l’hôtellerie de luxe», souligne-t-on de même source.

«Nous sommes ravis d’annoncer la première ouverture opérationnelle d’un hôtel Fairmont au Maroc, une marque unique qui représente certains des hôtels les plus emblématiques et distinctifs au monde», s’est réjoui Olivier Granet, directeur général et directeur des opérations de AccorHotels Moyen-Orient et Afrique.

« Le Maroc est un marché stratégique sur lequel nous assistons à une croissance et une dynamique solides. Avec 37 hôtels actuellement dans notre portefeuille, nous sommes impatients de compléter le plan de développement touristique du pays, déjà robuste, et de renforcer notre objectif global de développement pour l’Afrique en doublant notre réseau pour atteindre 200 hôtels », a-t-il ajouté.

Egalement ravi de cet accord de gestion avec la division luxe de AccorHotels, Gilbert Espitalier-Noël, directeur général, New Mauritius Hotels Limited, a déclaré que «le Royal Palm Marrakech est un resort exceptionnel que nous sommes fiers d’avoir développé. Nous sommes convaincus que la gestion et la solidité commerciale du groupe AccorHotels, avec sa nouvelle marque Fairmont contribueront à faire du Fairmont Royal Palm Marrakech le premier resort au Maroc».

Niché au cœur d’une oliveraie centenaire, qui offre une vue imprenable sur le massif de l’Atlas, le Fairmont Royal Palm Marrakech est situé à seulement 12 kilomètres de Marrakech.

A noter que les prochaines étapes du développement de cet établissement, qui dispose de 134 chambres dont cinq suites présidentielles et 94 résidences privées porteront sur les résidences Fairmont Royal Residences et Fairmont Royal Palms Estates, appartements élégants et sophistiqués actuellement en cours d’aménagement.

A ce propos, Hamid Bentahar, vice-président exécutif, Afrique & Océan indien pour les marques Luxe AccorHotels a déclaré que le groupe est ravi d’annoncer cette nouvelle propriété à usage mixte qui combine des résidences de luxe et un hôtel cinq étoiles.

«Notre forte expertise résidentielle signifie que nous offrons l’une des options d’accueil les plus attrayantes pour les invités. Fairmont Royal Palm est la dernière étape de notre voyage pour devenir l’un des opérateurs de luxe incontournables au Maroc», a-t-il souligné.