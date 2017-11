La première édition du Grand Trail de la vallée du Drâa est organisée, du 12 au 19 novembre à Zagora, à l’initiative de l’Association "Les trailers de l’Atlas" avec la participation d’athlètes de différentes nationalités. Cette course à pied, disputée en semi-autonomie et en allure libre, est ouverte aux marcheurs et aux coureurs sur une distance de 120 km en 4 étapes (30 km par jour).

La première étape a démarré à Mhamid Al Ghizalne et la dernière étape sera disputée à Zagora.

Au total, 65 participants originaires de France, d’Italie, de Suisse en plus du Maroc prennent part à l’édition 2017.

Organisé en collaboration avec la province de Zagora, l’assemblée provinciale et le conseil provincial du tourisme, cet événement sportif vise à promouvoir et développer le Trail-running au Maroc, encourager les jeunes à pratiquer le sport, rassembler les passionnés de sports de pleine nature et à faire découvrir la région connue pour ses magnifiques ksours et kasbahs, ses palmeraies et ses grands espaces désertiques.