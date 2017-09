Pourquoi parler d’aller et de retour si beaucoup de matchs se jouent sur terrains neutres ?

La troisième journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 se poursuit ce week-end avec encore une fois deux matchs reportés, MAT- FUS et AS FAR- WAC, compétitions africaines obligent, et plusieurs équipes qui doivent évoluer loin de leurs bases. Un vrai casse-tête qui handicape des clubs qui doivent normalement jouer les premiers rôles, tels le RCA, la RSB, le MAT et le WAC, ce qui impacte négativement un championnat qui a beaucoup de mal à s’exporter.

Une journée décisive pour certains clubs qui ont du mal à trouver leur rythme de croisière et d’autres qui doivent s’imposer pour confirmer leur bonne entame. Ainsi, avec deux défaites et six buts encaissés en deux matchs, la RSB reçoit l’OCS au stade d’honneur d’Oujda ce samedi à 16h. Une autre chance pour Rachid Taoussi de sauver ce qui peut encore l’être, sachant que la mission serait plutôt difficile face à des Safiots qui semblent habitués à poser des problèmes aux clubs qui les reçoivent sur leur propre terrain.

A 16h toujours, l’affiche du jour opposera à Agadir, au stade Adrar, le Raja de Casablanca au Kawkab de Marrakech. Obligés de jouer loin de leur base en raison de la fermeture du Complexe Mohamed V pour maintenance, les Rajaouis comptent sur cette confrontation pour se repositionner en haut du tableau. Une tâche qui ne semble pas inquiéter Garrido qui, suite à une semaine d’entraînements calme, estime que ses joueurs sont capables d’enregistrer un bon résultat. Sauf que de l’autre côté, avec une équipe motivée par deux victoires, Mariana confirme la bonne santé de son groupe et compte aller chercher les trois points à Agadir.

Pour ce qui est des matchs de dimanche, le CRA accueille le CAK au stade Mimoune El Arsi d’El Hoceima à partir de 16h. Les locaux, avec un seul point au compteur, doivent impérativement remporter ce match s’ils veulent fuir le groupe du bas du tableau. En face, sans une vraie pression, les Khénifris semblent gagner en confiance et continuent de se positionner en haut du tableau.

Au stade Moulay Rachid de Casa, le nouveau promu espère revivre l’aventure tangéroise et remporter ses premiers trois points de la saison. En véritables concurrents face à l’IRT, les hommes de Youssef Roussi ont montré qu’ils sont capables d’inquiéter les grandes équipes, pourvu que le HUSA l’entend de cette oreille.

A 18h, l’OCK reçoit l’IRT au Complexe de l’OCP à Khouribga. Avec un nul et une défaite, les locaux se devront de saisir l’occasion de jouer à domicile pour enregistrer leur première victoire et rassurer leurs supporters. En face, tenu en échec lors de la dernière journée par le RAC, l’Ittihad de Tanger n’aura d’autre choix que de s’adjuger les points de la partie s’il veut continuer à espérer jouer pour le titre.

Enfin, au stade El Abdi d’El Jadida, le Difaâ local reçoit le Rapide de Oued Zem. Un match piège pour les Doukkalis qui, avec un effectif remanié mais soudé autour d’une solide défense, risquent de se faire surprendre par une équipe dont les objectifs ne dépassent pas le souhait de se maintenir en D 1. Les rencontres MAT- FUS et AS FAR- WAC sont reportées à une date ultérieure.