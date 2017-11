Pourquoi ne verra-t-on jamais Maître Gims sans ses lunettes ?

Maître Gims et ses lunettes de soleil, c'est un peu comme Tintin et milou, ils ne se lâchent jamais et ce peu importe l'évènement ! Mais pour quelle raison ? Lors d'une interview accordée à Charts in France, Maître Gims a révélé pourquoi il ne quittait jamais son accessoire fétiche.

"Les gens veulent voir le Maître Gims qu'ils connaissent, avec les lunettes. Sans les lunettes, je pense qu'on perd quelque chose", a indiqué le rappeur. "Moi je serai déçu de voir Michael Jackson ou un Johnny sans tout ce qui va autour. Un Johnny super lisse, ce n'est pas Johnny ! Honnêtement sans lunettes, ce n'est pas intéressant", a-t-il continué. "On n'a pas à savoir ce que je pense. Je vais dire les choses. C'est ce que je dis qui est important".

L'interprète de Bella ne devrait pas être dans la prochaine saison de The Voice et selon Florent Pagny se serait à cause de son objet fétiche.

"La chaîne n'accepterait pas les lunettes", a-t-il dit à France Bleu. "Maître Gims sans les lunettes, c'est pas Maître Gims (...) S'il ne veut plus être Maître Gims et devenir Gandhi (son prénom), poursuit l'emblématique coach de The Voice, si un jour, il fait 'je pose tout, j’enlève tout, j’enlève les fringues, le look et je deviens un autre': là, en effet, il intègre le fauteuil".