L'OCP Policy Center et The Think Tank and Civil Societies Program de l'Université de Pennsylvanie organisent, aujourd’hui jeudi à Rabat, une rencontre internationale sous le thème "Why are think tanks important now than ever before ?" (Pourquoi les think tanks sont plus importants aujourd’hui que jamais ?), afin de mettre en exergue le rôle croissant des think tanks dans l’harmonisation des solutions proposées, en réponse à des menaces internationales globales, telle que la montée du terrorisme, du populisme ou encore du réchauffement climatique.

Cet événement, qui réunira d’éminentes personnalités issues d’instituts de recherche, d’universités, d’organes gouvernementaux et de la société civile, est initié à l’occasion de la publication des résultats de l’indice du "Global Go To Think Tank Index", résultat d'une enquête internationale effectuée auprès de plus de 1.950 chercheurs, donateurs, décideurs et journalistes ayant participé à la classification de plus de 6.500 think tanks grâce à un ensemble de 18 critères développés par The Think Tanks and Civil Society Program (TTCSP), annoncent les organisateurs mardi dans un communiqué.

Le but d’un tel indice étant d'aider à améliorer le profil et la performance des groupes de réflexion tout en soulignant le travail important qu'ils accomplissent en faveur des gouvernements et de la société civile dans le monde, ajoute le communiqué.

"De nos jours, et compte tenu de l’interdépendance croissante de notre monde, aucun pays ne peut se vanter d’apporter à lui seul des solutions efficaces à des menaces qui sont globales. Le besoin d’une plus grande harmonisation ainsi que d’une mutualisation des savoirs, efforts et concessions est aujourd’hui primordial, et c’est là que s’inscrit le rôle des think tanks", relèvent les organisateurs.

"L’année, qui vient de s’écouler, a été marquée par l’ascension fulgurante des partis politiques populistes, par le Brexit ainsi que par un retour en force des discours protectionnistes qui laissent planer une menace sur la croissance économique mondiale, cette dernière reste encore fragilisée par une crise de plus de 8 ans et ne se situera guère au-dessus de 3,4% en 2017 selon le FMI", ajoutent-ils.

Cette situation économique accompagnée d’une part d’un chômage et d’inégalités sociales de plus en plus croissantes, et d’autre part par des peurs sécuritaires, alimente les discours populistes auxquels les populations sont de plus en plus réceptives, souligne le communiqué, ajoutant que le changement climatique présente quant à lui un défi pressant à tous les pays qui ne peuvent plus se dérober de leurs responsabilités, et où tout un chacun a un rôle à jouer dans l'adaptation et l’atténuation de ses retombées négatives.

L'OCP Policy Center est un think tank marocain qui a pour mission la promotion du partage de connaissances et la contribution à une réflexion enrichie sur les questions économiques et les relations internationales.

Il vise à contribuer à la prise de décision stratégique à travers quatre programmes de recherche, à savoir l'agriculture, l'environnement et la sécurité alimentaire, l'économie et le développement social, les économies des matières premières et la finance ainsi que la géopolitique et les relations internationales.

De son côté, The Think Tanks and Civil Societies Program du Lauder Institute de l'Université de Pennsylvanie s’intéresse au rôle joué par les think tanks dans le monde.

Créé en 1989 au Foreign Policy Research Institute de Philadelphie, ce programme examine l’influence qu’exercent les instituts de recherche sur les politiques publiques, en se proposant notamment d'établir des réseaux régionaux et internationaux de think tanks capables de travailler en collaboration afin d’améliorer l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques ainsi que le renforcement des institutions démocratiques à travers le monde.