Pourquoi les lacets se défont-ils ?

Un mystère aussi ancien que les chaussures vient d'être élucidé: des scientifiques révèlent pourquoi les lacets de nos chaussures se défont quand nous marchons.

"Les noeuds de lacets se dénouent en quelques secondes, souvent sans signe annonciateur", remarquent des ingénieurs en mécanique dans une étude publiée dans la revue britannique Proceedings of the Royal Society A.

Un processus irrémédiable (une fois que les lacets commencent à se dénouer, ils se défont forcement totalement) qui nous force à nous baisser, peut nous faire chuter ou ... pire.

Les récits d'accidents dus à un lacet défait sont légion sur Internet: le chauffeur de fourgonnette qui tue un motocycliste car son lacet a bloqué sa pédale d'accélérateur, l'enfant emporté par un escalator, le cycliste qui plonge par dessus son guidon en pleine circulation ne sont que des exemples.

Pourtant la mécanique de ce processus n'avait jamais été étudiée avant qu'un trio d'ingénieurs de l'Université de Californie à Berkeley ne relève le défi.

En étudiant les images d'un chercheur sur un tapis de course, ils ont relevé deux forces distinctes responsables du "délaçage" de ses chaussures.

Pour commencer, le choc du pied avec le sol a pour effet de détendre le noeud. Puis, le balancement de la jambe fait glisser la boucle. Le tout agissant "comme une main invisible, desserrant le noeud et ensuite tirant sur les extrémités de vos lacets jusqu'à ce que tout se déroule", expliquent les chercheurs dans un communiqué.

D'autres tests ont démontré que certaines techniques (il y en a pléthore) sont meilleures que d'autres pour éviter que les lacets ne se délacent, mais aucune ne semble, finalement, totalement infaillible.