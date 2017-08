Pourquoi est-ce que la grossesse est une période à risque pour la thyroïde ?

Pendant la grossesse,trois facteurs se conjuguent pour faire augmenter la TSH (thyréostimuline) et baisser la T4 (une hormone thyroïdienne) : le foetus consomme les hormones thyroïdiennes de la maman tout au long du premier trimestre, la future maman prend du poids et la grossesse accroît les besoins en vitamines et minéraux.

Les femmes enceintes sont donc systématiquement supplémentées en iode. Et si leur dosage de TSH est supérieur à 2,5, elles sont traitées par lévothyroxine jusqu'à la fin de l'allaitement. Dans la majorité des cas, un mois après, leur TSH s'est normalisée.