Pour une meilleure gestion de l'école

La réhabilitation des établissements scolaires a pour objectif l’instauration d’une meilleure gestion de l’école publique, a souligné vendredi à Casablanca le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Hassad.

Le département de l’éducation nationale déploie d’intenses efforts pour assurer cette mise à niveau dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire, a-t-il déclaré à la presse à l’issue d’une visite de prospection dans six établissements scolaires aux communes Moulay Rachid, Sidi Othman et Ain Chok à Casablanca.

Le ministre a indiqué qu’il compte effectuer d’autres visites d’évaluation et de prospection dans des établissements scolaires avant la prochaine rentrée scolaire vu qu’elles offrent l’occasion pour s’enquérir des conditions de ces établissements et relever les lacunes dont ils souffrent.

Les préparatifs sont en cours pour garantir la réussite de la prochaine rentrée scolaire, a-t-il ajouté, rappelant que plus de 90% des élèves sont inscrits au titre de l’année scolaire 2017-2018.

Pour sa part, Mme Bouchra Aaraf, directrice provinciale au ministère de l’Education nationale à la préfecture des arrondissements Ain Chok a indiqué que l’opération des inscriptions des élèves et de recrutement des enseignants contractuels se poursuit dans de bonnes conditions et vise à assurer un enseignement de qualité.

De son côté, Mustapha Khachani, directeur de l’établissement scolaire Abdellah Mediouni, relevant de la direction provinciale Moulay Rachid, a souligné l’importance de garantir le succès de la prochaine rentrée scolaire à travers notamment la mise à niveau des établissements scolaires et d’autres structures dédiées.

Mohamed Tamer, président de la Fédération des associations des parents d’élèves (section Ain Chok) a, quant à lui, salué les efforts déployés visant l’amélioration de la qualité de l’enseignement à travers la qualification des ressources humaines et le renforcement des équipements scolaires, piliers fondamentaux de la réforme du système éducatif.

Cette visite de prospection a concerné l’école primaire Othman Ibnou Affan, l’établissement scolaire Abdellah Mediouni relevant de la commune Moulay Rachid, l’école primaire Lalla Yakout à Sidi Othman, l’école primaire Al Wahda, le Lycée Abdelkarim El Khattabi et le Collège Ibnou Baja à la commune de Ain Chok.

Elaboré dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2017-2018, le programme de réhabilitation scolaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes intégrés de la vision stratégique de la réforme 2015-2030.

Il porte essentiellement sur la réhabilitation de tous les établissements scolaires et des internats, la mise à niveau des espaces scolaires, le renouvellement et la réhabilitation des équipements scolaires, la rénovation des classes et la mise en œuvre des mesures pédagogiques nécessaires pour améliorer la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement.