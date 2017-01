Pour une meilleure appropriation des outils pédagogiques dédiés aux classes communes

Des acteurs œuvrant dans le domaine éducatif dans la région de Guelmim-Oued Noun ont insisté sur la nécessité de motiver les enseignants des classes communes pour une meilleure appropriation des outils pédagogiques d'enseignement dédiés à ces classes.

Les participants à un atelier, qui a eu lieu récemment, ont mis l’accent sur le rôle de ces enseignants dans la mise en œuvre du projet "de soutien au renouvellement éducatif en vue de consolider l’équité dans l’enseignement au sein des classes communes", réalisé dans le cadre d’un programme de coopération entre le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Dans leurs recommandations ayant sanctionné les travaux de cet atelier, axé sur le partage et la production des outils pédagogiques des classes communes, organisé par l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF), les participants ont insisté sur la formation des enseignants des classes communes et l’appui à la communication entre les acteurs pédagogiques en vue de mettre en place une vision unifiée au sujet de la gestion des classes communes.

Pour les enseignants des classes indépendantes, les conférenciers ont préconisé la mise en place d’une méthodologie de gestion des classes communes, insistant sur l’importance de favoriser l’accès de ces enseignants aux modalités innovantes qu’offrent les outils pédagogiques, outre l’organisation de sessions de formation dans le domaine de gestion des classes communes au profit des directeurs des établissements et des enseignants accompagnateurs.

Cette rencontre, organisée en coordination avec l’UNICEF, l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) et le Centre national des innovations pédagogiques et de l’expérimentation, a été une occasion d’échange entre les acteurs régionaux œuvrant dans le secteur pédagogique au niveau des académies de Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun autour de la gestion des outils pédagogiques.