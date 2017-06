Pour une administration écologiquement responsable : Mohamed Ben Abdelkader et Nezha El Ouafi en première ligne

Dans le cadre de l’opérationnalisation du programme gouvernemental afférent à la réforme de l’administration et des mesures urgentes à prendre pour ce faire, la célébration de la Journée mondiale de l’environnement a vu la signature par Mohamed Ben Abdelkader, ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique et Nezha El Ouafi, secrétaire d’Etat chargée du Développement durable, d’une circulaire visant la promotion des principes de l’administration écologiquement responsable.

Cette circulaire vise à intégrer la dimension environnementale dans les dépenses que l’administration consacre annuellement à son fonctionnement quotidien dont les achats, l’entretien des bâtiments, la consommation d’énergie, la gestion du parc automobile. Lesquelles dépenses doivent être consentis dans le cadre d’une approche de développement durable.

Ladite circulaire incite, par ailleurs, les différents départements ministériels à œuvrer pour l’intégration du principe de la responsabilité écologique dans leurs programmes, projets et manières de travailler et à mettre sur pied des procédures pratiques de nature à participer à la sauvegarde de l’environnement via l’utilisation des énergies renouvelables, des technologies d’efficacité énergétique et des NTIC.

Ces procédures englobent aussi l’entretien du parc automobile, la formation des conducteurs à une conduite moins énergivore, la rationalisation de la consommation de l’eau potable, la détection des fuites d’eau, l’arrosage des espaces verts par goutte-à-goutte, la baisse de la consommation du papier, le recours au papier recyclé, l’utilisation en commun des photocopieurs et imprimantes, le tri sélectif des déchets, la prise en compte des normes écologiques dans les opérations d’achat et l’organisation de session de formation et de sensibilisation en faveur des fonctionnaires.