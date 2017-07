Pour un nouvel élan dans les relations maroco-dominicaines

Rkia Derham, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, chargée du Commerce extérieur, a reçu, hier Hugo Rivera, vice-ministre dominicain des Affaires étrangères. Le diplomate dominicain conduisait une délégation comprenant des représentants du ministère des Affaires étrangères, des douanes et de l’Agence de développement de l’export caribéen.

Lors de cette rencontre, Rkia Derham s’est félicitée de l’excellence des relations politiques séculaires et privilégiées établies entre le Maroc et la République dominicaine depuis plus de 40 ans, tout en soulignant la visite historique effectuée, en décembre 2004, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en République dominicaine, qui a donné une nouvelle impulsion aux relations bilatérales.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux hauts responsables de discuter ensemble des voies et moyens d’insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale ainsi qu’aux échanges commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas 1 million de dollars US au titre de 2016.

A cet effet, Rkia Derham a indiqué que la Commission mixte instituée entre le Maroc et la République dominicaine devrait se tenir incessamment afin de contribuer à l’amélioration des relations économiques notamment à travers l’identification d’actions de coopération ciblées et des potentialités offertes de part et d’autre.

De même, l’accent a été mis sur la nécessité de mettre à profit les accords conclus notamment en matière de promotion et de protection des investissements et dans le domaine de la facilitation du commerce pour établir un partenariat mutuellement bénéfique.