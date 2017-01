Pour un gouvernement avec un programme clair et des priorités définies

Nous, les quatre partis, le Rassemblement national des indépendants, le Mouvement populaire, l’Union socialiste des forces populaires et l’Union constitutionnelle, signataires de ce communiqué de presse, suite aux récents développements concernant les consultations pour la formation du gouvernement entre le chef du gouvernement désigné, Abdelilah Benkirane, et les formations politiques qui ont exprimé leur désir de prendre part à la coalition gouvernementale, confirmons à l’opinion publique ce qui suit :

1- Notre détermination à contribuer à la formation d’une majorité gouvernementale en phase avec les orientations du discours Royal de Dakar dans lequel S.M le Roi a souligné la nécessité de former un gouvernement doté d’un programme clair et de priorités bien définies concernant les affaires intérieures et extérieures et en mesure de surmonter les difficultés survenues ces dernières années.

2- Faisant preuve d’esprit de responsabilité, les quatre partis réitèrent leur engagement à poursuivre les consultations avec le chef du gouvernement désigné pour parvenir à la formation d’une majorité gouvernementale servant les intérêts supérieurs de la Nation, mais sur la base d’une majorité forte, cohérente, à même de mettre en œuvre les programmes gouvernementaux à court et long termes n’obéissant à aucune autre logique que celle d’une majorité gouvernementale cohérente et solide.

3- Ils affirment leur volonté de former un gouvernement fort et expriment leur engagement à travailler ensemble en vue de renforcer la coalition gouvernementale devenue une nécessité pour établir un cadre serein à même de garantir le bon fonctionnement des institutions de l’Etat.