Pour terminer son nouveau film, Kechiche va vendre sa palme d'or aux enchères

Le nouveau film d'Abdellatif Kechiche lui cause bien des soucis. A cours d'argent pour terminer «Mektoub, My Love», long-métrage en deux parties librement adapté d'un roman de François Bégaudeau, le réalisateur a décidé de mettre aux enchères sa Palme d'Or remportée en 2013 pour «La Vie d'Adèle». L'annonce a été faite via un communiqué de la société de production Quat'Sous publié ce mercredi par le Hollywood Reporter. «Afin de réunir les fonds nécessaires pour terminer la post-production sans plus de délais, la société française de production et de distribution Quat'Sous vend aux enchères des souvenirs en rapport avec le travail de Kechiche», explique le communiqué. «Les objets vendus vont de la Palme d'Or aux peintures à l'huile qui jouaient un rôle déterminant dans "La Vie d'Adèle"».

Il s'agit là du dernier rebondissement dans la genèse très mouvementée du film. Début avril, avant l'annonce de la sélection officielle du 70ème Festival de Cannes, Abdellatif Kechiche annonçait qu'il ne présenterait pas son nouveau film sur la Croisette. «Un blocage était survenu en plein montage au mois de février», expliquait le réalisateur à Nice-Matin.

«J’avais signé avec plusieurs partenaires ¬financiers. Je m’étais engagé pour un film. A l’arrivée, il y en a deux. Cela sort du cadre normal, ce qui a posé un problème avec les contrats. Surtout à France Télévisions», poursuivait le cinéaste césarisé pour «L'Esquive» et «La graine et le mulet». France Télévisions assurait de son côté que «rien n'empêchait Abdellatif Kechiche de présenter son film à Cannes».

Abdellatif Kechiche n'était pas le seul à avoir reçu une Palme d'Or en 2013. Fait exceptionnel, le jury présidé par Steven Spielberg avait également attribué la récompense aux deux actrices principales, Léa Seydoux et Adele Exarchopoulos. Elles avaient toutes les deux reçuleur prix neuf mois plus tard, en février 2014. Aux dernières nouvelles, elle ne comptent pas s'en débarrasser.