Pour mieux comprendre la girafe

La girafe a perdu 40% de sa population en 30 ans, au point d'être désormais menacée d'extinction. Voici quelques faits étranges ou cocasses au sujet d'un des animaux les plus emblématiques d'Afrique.

Comme l'homme, la girafe n'a que sept vertèbres. Chacune fait environ 25 cm de long.

Le cou est utilisé pour brouter les feuilles des arbres qui servent de nourriture à la girafe, mais ne permet pas à son museau d'atteindre le sol pour boire de l'eau sans qu'elle plie les pattes. Heureusement, la girafe n'a pas besoin de boire tous les jours, car elle s'hydrate avec les plantes qu'elle ingère.

Le cou est aussi utilisé pour un rituel très élaboré dans lequel les girafes s'affrontent en balançant leur cou pour établir leur domination. Avec son pelage tacheté, ses longues pattes et son cou, la girafe a reçu le nom latin de "camelopardalis", qui veut dire chameau-léopard.

Ces taches ne servent pas à se camoufler. Selon la Fondation pour la préservation de la girafe (GCF), chaque tache est entourée d'un système très élaboré de vaisseaux sanguins qui fonctionne comme une fenêtre thermique, permettant de libérer la chaleur du corps. Une thermographie d'une girafe montre que l'intensité de la chaleur correspond à la disposition de ses taches. Et comme une empreinte digitale pour l'homme, chaque girafe a un pelage au motif unique.

Il n'y a pas que le cou qui est hors de proportion chez la girafe. Sa langue peut mesurer jusqu'à 50 cm pour lui permettre de brouter avec encore plus de facilité aux étages supérieurs de son arbre favori, l'acacia.

On considère que la couleur bleue-noire de la langue la protège d'une exposition prolongée au soleil. Il est également largement accepté que la salive de la girafe a des propriétés antiseptiques pour protéger sa langue des épines de l'acacia.

Le coeur d'une girafe, pour sa part, pèse 11 kilos, afin d'avoir la puissance nécessaire pour faire circuler le sang dans un cou long de près de deux mètres. Il bat à 170 pulsations par minute, plus du double d'un coeur humain.

Les girafes ont une des plus longues périodes de gestation: 15 mois. Elles accouchent debout, ce qui signifie que leur progéniture tombe de près de deux mètres de haut en naissant.

Cette étonnante introduction à la vie met les nouveau-nés sur leurs pattes et ils sont prêts à courir en moins d'une heure. Un bébé girafe est plus grand que la moyenne des humains adultes. Dans la nature, les girafes peuvent vivre jusqu'à 25 ans, contre 35 ans en captivité. Les girafes ont évolué depuis un animal en forme d'antilope de près de 3 m de haut, qui sillonnait les forêts d'Asie et d'Europe il y a entre 30 et 50 millions d'années. L'animal vivant qui lui est le plus proche est l'okapi.

En septembre, une étude scientifique a montré qu'il y avait en fait quatre espèces distinctes de girafe et non une, comme on le pensait jusque-là.